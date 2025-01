Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Barbara Reeder.

6:53 Uhr Menschen in BW fallen wegen Erkrankungen am seltensten aus In keinem Bundesland fallen Beschäftigte nach Krankenkassendaten so selten wegen Erkrankungen aus wie in Baden-Württemberg. Die bei der DAK Versicherten waren 2024 laut einer Mitteilung durchschnittlich an rund 17 Tagen krankgeschrieben, heißt es in einer Mitteilung der Krankenkasse. Mit einem Krankenstand von 4,7 Prozent im vergangenen Jahr liege das Land deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt von 5,4 Prozent. Im Vergleich zum Jahr davor sei der Krankenstand in Baden-Württemberg konstant geblieben. Auffällig ist: Die Mehrheit der Beschäftigten habe für jeden Fehltag eine ärztliche Bescheinigung - auch wenn das oft gar nicht ab den ersten Fehltag nötig ist. "Viele Beschäftigte lassen sich ärztliche Bescheinigungen ausstellen, um nicht den Eindruck zu erwecken, sie würden unberechtigt der Arbeit fernbleiben", sagte der DAK-Landeschef. Atemwegserkrankungen, psychische Erkrankungen und Muskel-Skelett-Probleme, beispielsweise Rückenschmerzen, waren dabei laut der DAK-Analyse die häufigsten Ursachen für Fehltage. Für die aktuelle Analyse wertete das Berliner IGES Institut die Daten von 269.000 erwerbstätigen DAK-Versicherten in Baden-Württemberg aus.

6:38 Uhr Gedenken an die Befreiung von Auschwitz - Projekttag für Zivilcourage und Toleranz Ihr habt es vielleicht gestern bei uns oder auf anderen Nachrichtenkanälen verfolgt - überall in Deutschland wurde der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor 80 Jahren gedacht. Das Clara-Schumann-Gymnasium in Lahr im Ortenaukreis hat zu diesem Anlass einen Projekttag ins Leben gerufen, den "Tag der Menschlichkeit". Die Idee, sich mit den Themen Gewalt, Hass und Rassismus zu beschäftigen, kam von den Schülerinnen und Schülern. Den ganzen Tag über gab es Workshops rund um Zivilcourage und Toleranz.

Vom Selbstverteidigungs-Workshop bis zum Kunstprojekt - ein paar Einblicke könnt ihr hier im Video sehen:

6:30 Uhr Das Wetter in BW Der Winter kehrt zurück nach Baden-Württemberg: Am Morgen liegen die Temperaturen zwischen 1 bis 7 Grad. Am Vormittag gibt es dann im Süden auch ein wenig Schnee und Regen. Die Schneefallgrenze sinkt auf 600 bis 800 Meter. Später am Nachmittag kommt dann vereinzelt die Sonne raus. Die Temperaturen steigen auf 4 bis 12 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Und den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Fernsehsendung von gestern Abend könnt ihr hier nachschauen: Video herunterladen (35,9 MB | MP4) Sendung am Mo. , 27.1.2025 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

6:15 Uhr Das wird heute wichtig Wegen gleich zwei Warnstreiks kommt es in Baden-Württemberg zu Ausfällen im Busverkehr. In Karlsruhe und Baden-Baden hat ver.di Beschäftigte im öffentlichen Dienst zum Streik aufgerufen, in anderen Regionen streiken Beschäftigte im privaten Omnibusgewerbe. Vor der Einschulung gibt es für Kinder immer eine ärztliche Untersuchung, bei der ihr Entwicklungs- und Gesundheitszustand festgestellt wird. Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) stellt heute die Ergebnisse der Einschulungsuntersuchung nach der Corona-Pandemie vor. Die Spielwarenmesse in Nürnberg öffnet heute ihre Pforten. Da darf der oberschwäbische Spielwarenhersteller Ravensburger nicht fehlen. Bei dem Unternehmen mit Sitz in Ravensburg läuft es: 2023 ist der Umsatz deutlich auf 669 Millionen Euro gestiegen. Gefragt sind nach wie vor die traditionellen Spiele und Puzzles. Aktueller Renner ist aber das Sammelkartenspiel "Lorcana", das Ravensburger in Zusammenarbeit mit Disney entwickelt hat.

6:10 Uhr Gericht prüft Bürgermeisterwahl von Alpirsbach Der Streit um die Bürgermeisterwahl in Alpirsbach (Kreis Freudenstadt) geht in die nächste Runde und wird ab heute vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe verhandelt: Dabei geht es um die Rechtmäßigkeit der Wahl in dem 6.000-Einwohner-Ort, die im April vergangenen Jahres stattfand. Der parteilose Polizeihauptkommissar Sven Christmann hatte die Wahl zwar gewonnen, ihm wurde aber vorgeworfen, die Wählerinnen und Wähler in Hinblick auf sein Dienstverhältnis bei der Polizei getäuscht zu haben. Daraufhin war die Wahl annulliert worden. Dagegen hatte Christmann geklagt. Wann das Urteil fällt, ist noch nicht bekannt. Außerdem können gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts noch Rechtsmittel beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH) in Mannheim und beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eingelegt werden.

6:07 Uhr Bahnrad-Nationalmannschaft auf Mallorca verunglückt Sechs Fahrer der deutschen Bahnrad-Nationalmannschaft sind auf Mallorca schwer verunglückt. Bei einer Trainingsfahrt am Montagvormittag sei das Ausdauer-Nationalteam von einem Auto erfasst worden. Das teilte der Verband German Cycling mit. Der Fahrer des Wagens war laut German Cycling ein 89 Jahre alter Mann. Er habe die Gruppe übersehen und sei frontal in sie hineingefahren. Zu den Verletzten gehören mit Moritz Augenstein aus Pforzheim und Benjamin Boos aus Singen (Kreis Konstanz) auch zwei Bahnradfahrer aus Baden-Württemberg. Die verunglückten Sportler wurden laut der Mitteilung zum Teil schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sendung am Mo. , 27.1.2025 19:00 Uhr, SWR1 Nachrichten

6:03 Uhr Warnstreiks in mehreren Städten und Regionen in BW Gleich zwei Warnstreiks sorgen in Baden-Württemberg voraussichtlich für Ausfälle und Verspätungen im Busverkehr. In Karlsruhe und Baden-Baden hat die Gewerkschaft ver.di Beschäftigte im öffentlichen Dienst zum Streik aufgerufen. Mit Beginn der Frühschicht sollen die Busse bei den Stadtwerken in Baden-Baden und bei den Verkehrsbetrieben Karlsruhe (VBK) stehen bleiben. Auch im privaten Omnibusgewerbe wird bereits zum dritten Mal in der laufenden Tarifrunde gestreikt: Betroffen sein soll der Linienverkehr in Tübingen, Reutlingen, Waiblingen, Ludwigsburg, Backnang und Bietigheim-Bissingen. Einschränkungen kann es nach Angaben der Gewerkschaft aber auch in Ettlingen, Karlsruhe, Sindelfingen, Neckarsulm, im Raum Heilbronn, im Raum Schwetzingen/Wiesloch und Plochingen geben. Mit Ausfällen oder Verspätungen ist zudem im Stadtverkehr in Böblingen sowie im Überlandverkehr im Großraum Stuttgart und Karlsruhe zu rechnen. Auch in Schwäbisch Gmünd, Aalen und im Raum Tübingen sowie im Kreis Göppingen müssen sich Fahrgäste auf Beeinträchtigungen einstellen. Wie schon bei den anderen Streiks soll in den meisten bestreikten Unternehmen kein Linienbetrieb stattfinden. ver.di fordert für die rund 9.000 Beschäftigten im privaten Omnibusgewerbe unter anderem neun Prozent mehr Entgelt sowie monatlich 100 Euro mehr für Auszubildende bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Sendung am Mo. , 27.1.2025 13:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten