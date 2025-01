Hündin Sally hat eine besondere Spürnase für Notfälle. Die Hündin aus Blaubeuren riecht, wenn es Menschen in ihrer Umgebung schlecht geht. Als Assistenzhund soll sie künftig Gutes tun.

Sally hat einen ganz besonderen Sinn: Die Mischlingshündin aus Blaubeuren-Beiningen (Alb-Donau-Kreis) spürt es, wenn Menschen in ihrer Nähe in Not sind. Einem demenzkranken Mann hat sie damit kürzlich womöglich das Leben gerettet. Ihr Herrchen ist von Sallys Gabe begeistert - und will sie zum Assistenzhund ausbilden lassen.

Auf diesem Geld bei Blaubeuren-Beiningen hat Hündin Sally an einem Dezembermorgen einen dementen ältern Mann entdeckt. SWR Frank Polifke

Hündin Sally entdeckt dementen Mann auf Feld bei Beiningen

Ein Dezembermorgen, es ist neblig und dunkel. Zwischen Nachtschicht und Bett geht Oliver Brecht mit Sally nochmal Gassi. Raus aufs Feld, gleich bei seinem Wohngebiet am Ortsrand von Blaubeuren-Beiningen. So wie jeden Morgen. An diesem Morgen ist aber etwas anders: Sally verhält sich seltsam.

"Sie hat auf einen Schlag jeden Befehl ignoriert", erinnert sich Brecht. Anschließend legt sich die Hündin seiner Schilderung nach in die Wiese und winselt - Geräusche, die der 40-Jährige von ihr zuvor noch nie gehört hatte. Er zieht an der Leine, aber sie läuft keinen Meter weiter. Der Hundehalter kann zunächst nichts erkennen, seine kleine Taschenlampe an der Hundeleine hilft so gut wie nicht. "Dann ist irgendwann ein Mann aus dem Feld rausgelaufen", sagt Brecht.

Schnell stellt er fest: Der ältere Mann ist nur mit einem Schlafanzug und Socken bekleidet. Er ist erkennbar verwirrt. Oliver Brecht hängt ihm seine Jacke um, nimmt ihn zu sich nach Hause - und alarmiert Polizei und Rettungsdienst. Schnell stellt sich heraus: Der Mann ist 90 Jahre alt, dement und wohnt in Beiningen.

Angehörige des demenzkranken Mannes dankbar und erleichtert

Klaus Gerster erinnert sich noch lebhaft an den Schreck am frühen Morgen. Gegen 6:30 Uhr klingelt es an der Tür, erzählt der Neffe des gefundenen Mannes und Ortsvorsteher von Beiningen. "Zwei Polizisten vor der Haustür. Die haben aber sehr schnell erklärt, es sei nichts Dramatisches passiert". Als sie zusammen bei Oliver Brecht eintreffen, ist der Rettungsdienst schon da.

Große Erleichterung und Dankbarkeit - aber auch Bewunderung: "Klasse, was die Sally gemacht hat", kommentiert Gerster die Empfindsamkeit und Hartnäckigkeit der Hündin mit dem besonderen Sinn für Menschen in Not. Sein Onkel hat die gefährliche Situation gut überstanden, erzählt er. Er könne sich aber nicht mehr daran erinnern. Was wäre passiert, hätte Sally ihn nicht entdeckt an diesem eiskalten und stockdunklen Dezembermorgen? Das will sich der Neffe lieber nicht vorstellen.

So viel Superkraft macht auch mal müde: Hündin Sally scheint zu spüren, wenn es Mensch in ihrer Umgebung nicht gut geht. SWR Frank Polifke

Von Sallys Empfindsamkeit profitiert auch ihr chronisch krankes Herrchen

Sally ist eine Mischung aus Australian-Shepherd und Labrador. Anderthalb Jahre alt, dunkelbraunes Fell, heller Unterleib und Pfoten. Und ganz liebe, treue Hundeaugen. Seine Frau, von der er getrennt lebt, hat Sally auf einem Bauernhof entdeckt und sich in sie verguckt. Jetzt leben Herrchen und Hund in einer Zweier-WG.

Auch wenn Oliver Brecht erstaunt war von der Sensibilität seiner Hündin - er profitiert selbst regelmäßig davon. Brecht leidet unter Cluster-Kopfschmerzen, einer besonders peinigenden Form. Seine Attacken, die er bis zu fünf Mal am Tag hat, können bis zur Ohnmacht führen, erzählt er. Selbst nachts kommen die Kopfschmerzen - und wecken ihn.

Seit einiger Zeit kommt ihnen Sally zuvor: Die Hündin springt ihm auf den Bauch, ohne Vorwarnung. Jedesmal melden sich in dem Moment die Kopfschmerzen. Und während er anfangs dachte, der Schreck habe sie ausgelöst, hat er inzwischen eine andere Vermutung: Sally warnt ihn. Die Anfälle bauen sich in dem Moment erst auf, wenn er sofort seine Maske aufsetzt und reinen Sauerstoff atmet, kann er sie rechtzeitig stoppen - oder zumindest abmindern.

Ein Hund für alle Fälle: Ist Herrchen Oliver Brecht wegen eines Anfalls zu schwach, bringt ihm Hündin Sally auf Kommando ein schmerzlinderndes Medikament. SWR Frank Polifke

Sally kann sogar noch mehr, erzählt das stolze Herrchen: Wenn Brecht droht ohnmächtig zu werden, leitet sie ihn zu einem freien Stuhl. Und wenn er durch den Anfall zu schwach ist, seinen Schmerz-Pen zu holen, genügt der Ruf: "Hol Medi!"

Sally soll zur Assistenzhündin ausgebildet werden

Bei so viel Talent will Oliver Brecht seine Sally zur Assistenzhündin ausbilden lassen - damit sie ihm künftig noch besser helfen kann. Eine Hundetrainerin aus dem Raum Reutlingen hat er schon gefunden. Jetzt steht er vor einer weiteren Herausforderung: Rund 10.000 Euro aufzutreiben. So viel kostet die Ausbildung. Die Krankenkasse bezuschusst sie nicht, sagt er enttäuscht. Die Hoffnung, dass es letztlich klappt mit der Ausbildung, hat er. Und die gibt er nicht so schnell auf.