Als Brautpaar auf der Hochzeitsmesse

Der Brauch des Bräutelns in Sigmaringen geht so: Wer frisch verheiratet ist, oder eine Hochzeitsjubiläum feiert, der wird auf einer Stange sitzend um den Marktbrunnen getragen. Doch in Ausnahmefällen darf man auch mal einen Ersatzmann bestimmen, so wie im Fall von Opa Peter Lippert. Für ihn übernimmt sein Enkel David.