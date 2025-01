Dalmatiner Connor aus Dietenheim im Alb-Donau-Kreis ist nicht nur Rettungshund. Er ist ein großer Star im Internet. Auf Instagram hat er fast 4.000 Follower. Nun hat er in einem Kinofilm gespielt.

Einmal ein Filmstar sein und eine Rolle in einem Kinofilm ergattern. Da träumen bestimmt viele davon. Dem Dalmatiner Connor aus Dietenheim im Alb-Donau-Kreis ist das gelungen. Er spielt in dem aktuellen Kinofilm "Cranko" den Hund und stetigen Begleiter der Titelfigur John Cranko.

Rettungshund und Filmstar

Linda Cavallini trainiert täglich mit ihrem Dalmatiner Connor. Er ist immer wieder als Rettungshund in Ulm und im Alb-Donau-Kreis im Einsatz. "Dalmatiner gelten als sehr intelligente Tiere. Sie brauchen viel Auslauf und stets Beschäftigung. Der Einsatz als Rettungshund hat sich für Connor also angeboten," sagt Frauchen Linda. Immer wieder trainieren die beiden das Suchen von vermissten Menschen.

Linda und Connor trainieren täglich für den Einsatz. Als Rettungshund ist es besonders wichtig, vermisste Personen aufzuspüren. SWR

Linda und Connor sind ein gutes Team. Die Hundemama möchte ihren zehn Jahre alten Dalmatiner nicht mehr missen. Zu Weihnachten hat sie sich selbst ein Geschenk gemacht, einen Anhänger für ihre Kette. In Herzform. Darin: Haare aus Connors Hundefell. So trägt sie den Vierbeiner immer mit sich.

Ein Anhänger aus Connors Haaren: Linda Cavallini hat sich für ihre Kette einen Anhänger aus Connors Haaren machen lassen. So trägt sie ihren Liebling immer bei sich. SWR

Von Instagram auf die große Kinoleinwand

Connors Hundeleben verfolgen fast 4.000 Menschen auf der sozialen Plattform Instagram. Immer wieder bekommt Linda Cavallini Nachrichten und Werbeangebote. So kam auch der Kontakt zu einer Hundecastingagentur zustande. Die Agentur war auf der Suche nach einem Dalmatiner. Und schon flatterte das Drehbuch per Post ins Haus nach Dietenheim. Connor sollte Artus spielen, den ständigen Begleiter des berühmten Tänzers und Choreografen John Cranko, Leiter des Stuttgarter Balletts in den 1960-er Jahren.

Dalamatiner Connor am Filmset. Er spielte Artus, der Hund von John Cranko, einem Ballettchoreografen aus den 1960-er Jahren. SWR

Acht Drehtage hatte der Vierbeiner, gedreht wurde hauptsächlich in Stuttgart im Schlossgarten und an der Staatsoper. Immer mit dabei: eine Hundetrainerin. Die Bedingungen am Set waren, wie sie sagt, wirklich sehr hundefreundlich. Es gab viele Pausen und nur kurze Filmeinsätze. Die Crew war begeistert. Außerdem habe Dalmatiner Connor genug Fressen und Trinken bekommen. Für Frauchen Linda war es natürlich aufregend, ihren Connor auf der großen Leinwand zu sehen.

Gemeinsam mit seinem Frauchen und seinem Hundefreund Ayden will sich der Dalmatiner Connor "seinen" Kinofilm ansehen. SWR

Wenn man den eigenen Hund heulen hört oder auch dann einfach durchs Bild springen sieht, das ist schon lustig und nett.

Bereit für Hollywood

Der Film "John Cranko" lief in vielen deutschen Kinos. Frauchen Linda hat viel Lob für ihren Dalmatiner bekommen. Sie selbst war bei der Premiere in Stuttgart. "Wenn man den eigenen Hund heulen hört oder auch dann einfach durchs Bild springen sieht, das ist schon lustig und nett", sagt sie. Connor selbst konnte sich den Film gemütlich in einem Ulmer Kino ansehen, in einer privaten Vorstellung. Linda Cavallini ist sich sicher: Wenn das Telefon nun klingelt und Hollywood anriefe, wäre Connor auf jeden Fall bereit!