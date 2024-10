Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Tiana Zoric.

7:27 Uhr Verkehr in Baden-Württemberg Trotz der Herbstferien ist auf den Straßen in Baden-Württemberg wieder einiges los. Eine kurze Übersicht über die größten Staus auf den Autobahnen in BW, die euch aktuell erwarten: Auf der A6 (Heilbronn - Mannheim) gibt es derzeit vier Kilometer Stau zwischen Sinsheim und Wiesloch-Rauenberg. Grund ist eine Baustelle. Hier verzögert sich die Fahrt um etwa 20 Minuten. Auch auf der A8 (München - Stuttgart) kommt es zu Verzögerungen. Hier staut es sich zwischen Kirchheim (Teck)-West und Esslingen auf circa drei Kilometern. Hier etwa zehn Minuten mehr einplanen. Auf der A8 (Karlsruhe - Stuttgart) staut es sich nochmal auf fünf Kilometern, allerdings zwischen Pforzheim-West und Pforzheim-Ost. Hier dauert es etwa 15 Minuten länger. Einen Unfall gab es auf der A81 (Singen - Stuttgart) zwischen Rottenburg und dem Schönbuchtunnel. Dort läuft aktuell die Unfallaufnahme auf dem Standstreifen. Es staut sich auf etwa fünf Kilometern. Hier solltet ihr mit einer halben Stunde Verzögerung rechnen. Alle aktuellen Meldungen für eure Strecke findet ihr jederzeit in der SWR Aktuell App und hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:13 Uhr US-Präsidentschaftswahl: Welchem Kandidaten sollte BW die Daumen Drücken? Donald Trump oder Kamala Harris - wer der nächste Präsident oder die nächste Präsidentin der USA wird, entscheiden die US-amerikanischen Wählerinnen und Wähler genau heute in einer Woche, am 5. November. Doch was hätten die Wahlausgänge eigentlich für Konsequenzen für Baden-Württemberg? Geht man nach ihren Plänen für die Wirtschaft, wäre ein Wahlsieg für Harris wohl das bessere Ergebnis. Denn Trump hat angekündigt, höhere Zölle auf alle Waren, die in die USA importiert werden, erheben zu wollen. Das würde auch Autos und Maschinen aus Baden-Württemberg treffen und wahrscheinlich dazu führen, dass weniger von ihnen in die USA verkauft werden. Außerdem will Trump mit niedrigen Energiepreisen, Steuernachlässen und weniger Regulierung ausländische Unternehmen dazu verleiten, mehr in den USA zu produzieren. Sollten Unternehmen aus Baden-Württemberg darauf eingehen, würden dadurch wahrscheinlich Produktion und Arbeitsplätze im Land verloren gehen. Von Harris gibt es wenig Konkretes zu dem Thema. Experten gehen aber davon aus, dass Harris keine Zölle auf alle Waren aus dem Ausland einführen wird. Mannheim USA sind wichtigstes Exportland für BW US-Wahl: Trump oder Harris - wer wäre besser für Unternehmen in Baden-Württemberg? Kamala Harris oder Donald Trump? Das ist für viele Unternehmen in Baden-Württemberg eine wichtige Frage: Die USA sind das wichtigste Exportland für BW. Höhere Zölle wären fatal. 19:30 Uhr SWR Aktuell Baden-Württemberg SWR BW Sendung am Di. , 29.10.2024 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

7:03 Uhr Noch kein Cannabisverein in BW erlaubt Viele wollen, keiner darf bisher: Seit fast vier Monaten sind Cannabisvereine in Baden-Württemberg offiziell erlaubt, doch bisher hat noch keiner eine Betriebserlaubnis erhalten. Das bestätigt das Umweltministerium auf Anfrage der CDU im Landtag. 64 Anträge seien insgesamt gestellt worden, 22 sind "in der intensiven Bearbeitung", so eine Behördensprecherin. Der Grund: Wegen der neuen Gesetzeslage müssten die Anträge noch mal nachgebessert werden. Abgelehnt sei jedoch noch keiner. Im Nachbarland Rheinland-Pfalz hingegen hat vergangene Woche bereits der dritte Cannabisverein die Starterlaubnis bekommen.

6:48 Uhr Wetter in Baden-Württemberg: Der Nebel hält sich hartnäckig Nach einer nebligen Nacht kann die Temperatur in Tallagen auf bis 3 Grad sinken - ansonsten starten wir mit 10 Grad sowohl in Mannheim als auch am Bodensee in den Dienstag. Im Norden Baden-Württembergs bleibt der Nebel auch tagsüber hartnäckig, in südlicheren Gefilden kämpft sich aber immer mehr die Sonne durch. Die Temperaturen im Ländle pendeln sich zwischen 12 und 20 Grad ein bei leichtem Westwind. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (38,5 MB | MP4)

6:31 Uhr Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie Die IG Metall hat ihre Mitglieder in der Metall- und Elektroindustrie für heute bundesweit zum Warnstreik aufgerufen. Den Auftakt in Baden-Württemberg hat die Belegschaft der Nachtschicht von Porsche gemacht. Nach Angaben der Gewerkschaft sollen sie bereits um zwei Uhr morgens die Arbeit niedergelegt haben und auch die Frühschicht soll sich beteiligen. Vor dem Werkstor soll eine Kundgebung stattfinden. Auch die Mitarbeitenden weiterer Unternehmen in Baden-Württemberg hat die IG Metall zum Warnstreik aufgerufen. Dazu gehören ZF in Friedrichshafen (Bodenseekreis), Kolbenschmidt in Neckarsulm (Kreis Heilbronn), Daimler Buses in Ulm und Bosch in Reutlingen und Kusterdingen. Hintergrund des Warnstreiks ist der Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie. Dabei liegen die Positionen der Tarifpartner nach bislang zwei Verhandlungsrunden weit auseinander: Die IG Metall fordert für bundesweit zusammen rund 3,9 Millionen Beschäftigte 7 Prozent mehr Geld innerhalb eines Jahres. Die Arbeitgeber haben 3,6 Prozent in einem Zeitraum von 27 Monaten angeboten. Dabei soll eine erste Erhöhung von 1,7 Prozent im Juli 2025 kommen. Sendung am Di. , 29.10.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

6:13 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Die IG Metall hat zu einem bundesweiten Warnstreik aufgerufen. In Baden-Württemberg haben Porsche-Mitarbeitende der Nachtschicht bereits um zwei Uhr in der Nacht ihre Arbeit niedergelegt. Auch andere Teile der Automobilbranche sind von den Streiks betroffen. In der zweiten Runde des DFB-Pokals trifft der VfB Stuttgart heute auf den 1. FC Kaiserslautern. Für die Schwaben ist es nach den Siegen gegen Juventus Turin in der Champions League und gegen Holstein Kiel in der Bundesliga das dritte Spiel in dieser Woche. Los geht es um 20.45 Uhr. In Heidelberg diskutieren ab heute internationale Experten darüber, wie man einer Krebserkrankung besser vorbeugen kann. Bis morgen kommen Mediziner aus allen Fachgebieten der Krebsprävention zusammen. Nach Angaben der Veranstalter ließen sich etwa zwei von fünf Krebserkrankungen vermeiden, wenn alle wissenschaftlich belegten Maßnahmen zur Vorbeugung umgesetzt würden. Sendung am Di. , 29.10.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg