BW-Newsticker am Morgen: BW-Minister warnt vor "Hot Chip Challenge", Prozess um Mord ohne Leiche

Vor dem Landgericht Stuttgart beginnt heute der Prozess gegen einen 53 Jahre alten Mann wegen Mordes . Er soll im Mai dieses Jahres zwei Männer im Mercedes-Benz Werk in Sindelfingen (Kreis Böblingen) getötet haben .

Der baden-württembergische Antisemitismusbeauftragte Michael Blume spricht im Landtag . Dabei soll es unter anderem um jüdisches Leben in Deutschland gehen, da sich antiisraelische und antisemitische Vorfälle aktuell seit der Kriegseskalation in Israel häufen.

Der heutige Donnerstag steht im Zeichen des Gedenkens der Reichspogromnacht vor 85 Jahren. In ganz Deutschland finden Veranstaltungen statt, auch in Baden-Württemberg.

Nach einem Tötungsdelikt in Ravensburg hat die Polizei neue Details mitgeteilt. Eine 36 Jahre alte Frau steht unter Verdacht, ihren 39-jährigen Partner erstochen zu haben. Seine Leiche wurde in einem Hochbeet gefunden.

Neue Details zu Tötungsdelikt in Ravensburg

Wo wir grade schon bei Verbrechen sind: In Ravensburg steht eine 36-Jährige unter Verdacht, ihren drei Jahre älteren Partner erstochen zu haben. Die Leiche des Mannes fand die Polizei dank Hunden in einem Hochbeet im Garten der beiden.

Ein 43-Jähriger muss sich heute vor dem Landgericht Konstanz wegen Mordes verantworten. Dem Ex-Partner der verschwundenen 21-Jährigen Jasmin M. aus Eigeltingen (Kreis Konstanz) wird vorgeworfen, die junge Frau ermordet zu haben. Allerdings: Ihre Leiche wurde trotz zahlreicher Suchen bislang nicht gefunden. Trotzdem gehen die Ermittler davon aus, dass der Mann Jasmin M. am 19. Februar in ihrer Wohnung getötet hat. Ob ihm das auch nachgewiesen werden kann, wird der Indizienprozess zeigen.

BW-Minister Hauk warnt vor "Hot Chip Challenge"

Viele mögen scharfes Essen, aber es gibt Lebensmittel, deren Schärfegrad deutlich über der Schmerzgrenze liegt. Bei TikTok trendet seit einiger Zeit die sogenannte "Hot Chip Challenge". Bei dieser Mutprobe werden extrem scharfe Tortilla Chips, die mit dem Pulver der schärfsten Chili-Sorte der Welt, "Carolina-Reaper", gewürzt sind, vor laufender Kamera gegessen. Doch immer wieder kommt es wegen der Challenge zu Notarzteinsätzen. Deswegen appelliert jetzt BW-Verbraucherminister Peter Hauk (CDU) an Kinder und Jugendliche, keine der extrem scharfen Tortilla-Chips zu essen und auf Mutproben damit zu verzichten. Zudem hat das Ministerium für das Produkt ein chargenunabhängiges Verkehrsverbot ausgesprochen - die "Hot Chips" dürfen also in Baden-Württemberg nicht mehr verkauft werden.