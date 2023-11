Im Untersee vor Radolfzell haben Taucher erneut nach der seit Monaten vermissten Jasmin M. gesucht. Am Donnerstag beginnt der Prozess gegen ihren Ex-Freund, er soll die junge Frau getötet haben.

Am Donnerstag startet vor dem Landgericht Konstanz der Prozess um das Verschwinden einer jungen Frau aus Eigeltingen (Kreis Konstanz). Jasmin M. wird seit Februar vermisst, die Ermittler gehen davon aus, dass sie getötet wurde. Angeklagt wegen Körperverletzung mit Todesfolge ist der 43-jährige Ex-Freund der Frau. Kurz vor Prozessbeginn haben Taucher im Untersee vor Radolfzell jetzt noch einmal nach dem Leichnam der Vermissten gesucht.

Die Familie von Jasmin M. hat ein Spezialteam einer Stiftung aus den Niederlanden engagiert, dieses hat erneut den See nach dem Leichnam der vermissten 21-Jährigen abgesucht. Das bestätigt die Konstanzer Polizei dem SWR. Zuerst hatte der Südkurier darüber berichtet. Laut Polizei hatten zunächst drei Suchhunde des Spezialteams auf der Seeoberfläche vor Radolfzell auf Verwesungsgeruch angeschlagen. Zehn Taucher der Polizei suchten daraufhin am Dienstag ein markiertes Gebiet ab. Bisher ohne Erfolg. Die Suche wurde aufgrund schlechten Wetters und des schlammigen Seegrunds abgebrochen.

Jasmin M. ist seit 19. Februar spurlos verschwunden. Ihr Auto, ein schwarzer Toyota Corolla, wurde kurz nach ihrem Verschwinden bei Radolfzell (Kreis Konstanz) gefunden. Polizeipräsidium Konstanz

Dass die Suche so kurzfristig von der Polizei übernommen wurde, habe nichts mit dem bevorstehenden Prozess zu tun, so ein Polizeisprecher. Wegen der Strömung des Bodensees müsse immer schnell gehandelt werden, um mögliche Spuren nicht zu verlieren. Die Polizei sei über die private Suchaktion informiert gewesen.

Seit dem Verschwinden von Jasmin M. gab es zahlreiche Suchaktionen, unter anderem am Radolfzeller Seeufer, im Bodensee und am Hochrhein.

Indizienprozess ohne Leiche

Unabhängig von der erneuten Suchaktion im Untersee vor Radolfzell beginnt am Donnerstag in Konstanz das Strafverfahren gegen den ehemaligen Partner von Jasmin M. Da das Opfer verschwunden ist und es keinen Leichnam gibt, handelt es sich um einen Indizienprozess. Es sind 13 Verhandlungstage angesetzt, zahlreiche Zeugen werden gehört.

Verdacht: Jasmin M. wurde in ihrer Wohnung getötet

Die Anklage lautet auf Körperverletzung und Nachstellung mit Todesfolge. Dem 43-jährigen Angeklagten wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, sich in der Nacht auf den 19. Februar unbefugt Zutritt zu der Wohnung der damals 21-jährigen Frau in Eigeltingen verschafft zu haben. Dort soll er seine Ex-Freundin gewaltsam angegriffen oder betäubt haben, wobei sie ums Leben kam. Anschließend habe er sich des Leichnams an unbekannter Stelle entledigt.

Angeklagter soll sein Opfer gestalkt und geschlagen haben

Jasmin M. und der Angeklagte hatten laut den Ermittlungen von mindestens August 2021 bis Oktober 2022 eine Beziehung. Als diese zu Ende ging, soll der Mann seiner Ex-Freundin massiv nachgestellt haben. Dabei soll er auch gewalttätig geworden sein. Kurz nach der Trennung, so heißt es in der Anklage, habe er ihr derart heftig ins Gesicht geschlagen, dass sie unter anderem zwei lockere Schneidezähne davongetragen habe.

Angeklagter seit Februar in Untersuchungshaft

Der Angeklagte befindet sich seit Ende Februar 2023 in Untersuchungshaft und schweigt seitdem zu den Vorwürfen. Im August wollte ihn das Landgericht Konstanz aus der Haft entlassen, die zuständige Kammer sah keinen dringenden Tatverdacht, dass der Mann Jasmin M. wirklich getötet haben könnte. Die Staatsanwaltschaft Konstanz legte dagegen Beschwerde beim Oberlandesgericht (OLG) in Karlsruhe ein. Das OLG gab der Beschwerde statt. Weil wegen einer drohenden langen Haftstrafe eine große Fluchtgefahr bestehe, müsse der Beschuldigte in Untersuchungshaft bleiben, so das Gericht.