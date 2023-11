Am 11. Mai 2023 fallen im Mercedes-Benz-Werk in Sindelfingen Schüsse. Zwei Menschen sterben. Ein 53-Jähriger wird noch vor Ort festgenommen. Nun beginnt der Prozess.

Ein 53-jähriger Mann muss sich ab Donnerstag vor dem Landgericht Stuttgart verantworten. Ihm wird vorgeworfen, im Mai zwei Männer in einer Produktionshalle von Mercedes-Benz in Sindelfingen (Kreis Böblingen) erschossen zu haben. Sowohl die Opfer wie auch der Angeklagte sind türkische Staatsbürger. Sie waren bei einem Logistikunternehmen auf dem Gelände des Automobilherstellers beschäftigt.

Anklage wegen zweifachen Mordes

Der Angeklagte soll am Vormittag des 11. Mai die Produktionshalle "Factory 56" betreten und auf die beiden 44-Jährigen geschossen haben. Sie waren seine Vorgesetzten. Einer der beiden starb vor Ort, der andere im Krankenhaus. Der 53-Jährige habe heimtückisch und aus nächster Nähe geschossen, wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor. Sie hat Anklage wegen zweifachen Mordes erhoben.

Produktionshalle "Factory 56": Werksschutz griff ein

Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass sich der Angeklagte die Pistole illegal beschafft hatte. Einen Waffenschein besaß er nicht. Der Angeklagte war noch vor Ort vom Werksschutz überwältigt worden. Er ließ sich ohne Widerstand festnehmen und kam in Untersuchungshaft. In der Produktionshalle "Factory 56" wird unter anderem die S-Klasse produziert.

Spekulationen um das Tatmotiv

Das Tatmotiv ist laut Anklage weiter unbekannt. Der Angeklagte schwieg bislang. Kurz nach der Tat hatte es Spekulationen gegeben, es könne sich um einen politischen Streit vor den damals bevorstehenden Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei handeln. Im Umfeld der örtlichen Moschee vermutete man hingegen, dass ein arbeitsrechtlicher Streit dahinter stand.

Oberbürgermeister: Große Verunsicherung in Sindelfingen

Der Fall hatte zu großer Verunsicherung in Sindelfingen geführt, berichtete Oberbürgermeister Bernd Vöhringer (CDU) nach der Tat. "Das ist eine ganz enge Verbindung von Werk und Stadt." Mercedes-Benz hatte in der betroffenen Produktionshalle die Arbeit mehrere Tage ruhen lassen. Es gab eine Gedenkminute sowie mehrere weitere Veranstaltungen auf dem Mercedes-Benz-Werksgelände. Mitarbeitende konnten sich an Notfallseelsorgerinnen und -seelsorger sowie medizinisches Personal wenden. In die örtliche Moschee kamen zwei Tage nach der Bluttat rund 1.000 Personen zu einem Trauergebet.

Auch sechs Monate nach den tödlichen Schüssen hält nach Mercedes-Benz-Informationen die Bestürzung und Trauer über den Vorfall an. Kurz vor Prozessbeginn teilte das Unternehmen dem SWR mit: "Wir hoffen, dass der Gerichtsprozess insbesondere den Angehörigen und Freunden der Opfer sowie auch allen Kolleginnen und Kollegen Klarheit über die offenen Fragen bringen wird." Ähnlich äußerten sich Mitarbeitende bei einer SWR-Umfrage vor dem Werkstor am Mittwoch. So sagte ein Mitarbeiter: "Verarbeiten ist ganz schwierig. Vor allem wenn man das Ganze nochmals Revue passieren lässt. Das ist eine schwierige Situation für die Familienangehörigen, immer noch." Ein anderer wünschte sich, dass das "nie wieder passiert".

35.000 Menschen arbeiten bei Mercedes-Benz in Sindelfingen

Das Mercedes-Benz-Werk in Sindelfingen gilt mit seiner mehr als hundertjährigen Geschichte als der traditionsreichste Produktionsstandort des Autobauers. Dort arbeiten rund 35.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Neben der Mercedes-E-Klasse werden in Sindelfingen auch die S-Klasse sowie deren elektrisches Pendant EQS gefertigt.