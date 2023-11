Bei der Landtagsdebatte zu Antisemitismus liegt der Schwerpunkt auf dem 85. Jahrestag der Reichspogromnacht und den Auswirkungen der Gewalt in Israel. Der SWR überträgt live.

Am 85. Jahrestag der Reichspogromnacht debattiert der Landtag am Donnerstag über Antisemitismus in Baden-Württemberg. Der SWR überträgt das mit einer Sondersendung live aus dem Plenarsaal. Die Debatte soll mit einer Rede von Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) beginnen. Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wird zu dem Thema sprechen.

Im Anschluss soll es darum gehen, wie sich der Antisemitismus seit dem Terrorüberfall der Hamas auf Israel in Baden-Württemberg verändert hat. Jüdisches Leben müsse in Baden-Württemberg seinen Platz in der Mitte der Gesellschaft haben, sagte CDU-Fraktionschef Manuel Hagel dem SWR im Vorfeld. Dies sei für ihn die wesentliche Botschaft.

Die Sendung mit dem Titel "Debatte im Landtag: Antisemitismus in Baden-Württemberg" wird von 9:25 bis ca. 12 Uhr im SWR und auf dieser Seite im Livestream zu sehen sein.

Antisemitismusbeauftragter stellt Tätigkeitsbericht im Landtag vor

66 Verurteilungen wegen antisemitisch motivierter Straftaten gab es im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg - dreimal so viele wie noch 2019. Dies geht aus dem zweiten Tätigkeitsbericht von Michael Blume, dem Antisemitismusbeauftragten des Landes, hervor. Er wird die Zahlen sowie die aktuellen Entwicklungen seit dem Hamas-Terrorangriff vom 7. Oktober im Landtag vorstellen.

Wie sich das Sicherheitsgefühl von Jüdinnen und Juden in Baden-Württemberg seit dem terroristischen Angriff der Hamas auf Israel verändert hat, schildert dieser Beitrag: