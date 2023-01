BW-Newsticker am Morgen: Brand in Reutlinger Pflegeheim, glatte Straßen

Heute morgen herrscht erhöhte Glättegefahr auf den Straßen, außerdem soll es in Baden-Württemberg zeitweise weiter schneien. Wer mit dem Auto unterwegs sein muss, also bitte unbedingt vorsichtig fahren!

Am Dienstagabend sind bei einem Brand in einem Reutlinger Pflegeheim laut Angaben der Polizei drei Menschen gestorben. Sie sind nach bisherigen Erkenntnissen durch Rauchgas ums Leben gekommen. Alle Infos zum Unglück in Reutlingen haben wir hier für euch zusammengefasst:

6:00 Uhr

Guten Morgen und willkommen zur Premiere!

Was für ein aufregender Morgen: Mein Name ist Susanne Veil, ich bin heute zum ersten Mal am Ticker für euch. Ich trete damit in eine Reihe großer Fußstapfen, nachdem zwei fabelhafte Kollegen die vergangenen Tage bereits den Premierenvorhang gelüftet und zum ersten Mal den Ticker betreut haben. Aber erstarren wir nicht in Ehrfurcht - legen wir los!

