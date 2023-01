Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Berkan Cakir.

9:47 Uhr Lörrach: Listiger Fahrerwechsel schlägt fehl Bei zwei betrunkenen Freundinnen in Lörrach ging ein Fahrerwechsel am Wochenende nach hinten los. Wie die Polizei jetzt mitteilte, schlängelte sich das Auto der beiden auffällig über Lörrachs Straßen. Es streifte mehrfach den Bordstein - bis die Fahrerin schließlich selbst festgestellt habe, dass sie zu betrunken sei, um weiter zu fahren. Die Lösung: Ein Platzwechsel mit der Beifahrerin. Das hatte allerdings ein Zeuge beobachtet und die Polizei gerufen. Und tatsächlich: Nach dem Fahrerwechsel landeten die beiden 26 und 29 Jahre alten Frauen in der Polizeikontrolle. Glück für die betrunkene Fahrerin? Eher nicht - denn beide hatten gleich viel getrunken, so die Polizei. 1,1 Promille um genau zu sein. Der Führerschein war aber nur für eine Frau weg. Denn die zweite hatte überhaupt keinen. Sachen gibt's. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Südbaden, am 17. Januar 2022 um 9:30 Uhr

9:39 Uhr Prozess nach Messerattacke an Grundschule beginnt Ein Mann muss sich heute vor dem Stuttgarter Landgericht wegen einer schrecklichen Attacke an einer Esslinger Grundschule verantworten. Der damals 24-Jährige soll im Juni 2022 ein siebenjähriges Mädchen mit einem Messer angegriffen haben. Er schlug laut Polizei das Kind mehrere Male mit der Klinge eines Küchenmessers auf den Hinterkopf und den Nacken und verletzte sie schwer. Außerdem verletzte er eine Betreuerin. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Stuttgart, am 17. Januar 2022 um 9 Uhr

8:07 Uhr Spannende Debatte zum 365-Euro-Ticket Auf unseren Social-Media-Plattformen hat euch gestern vor allem das 365-Euro-Ticket beschäftigt. Auf Instagram entwickelte sich eine spannende Debatte über Sinn und Unsinn eines solchen Fahrscheins, der nur für Baden-Württemberg gelten soll. Einige User halten das Ticket für überflüssig, da das bundesweit gültige 49-Euro-Ticket kommt. Einige fragen sich zusätzlich, wieso das Ticket nur für junge Menschen gedacht sei. "Rentner und sozialschwache werden ganz vergessen", heißt es in einem Kommentar. Auf der anderen Seite finden die User, dass das Ticket durchaus Sinn mache - gerade für pendelnde Studierende: "Damit hört der Wahnsinn [mit] Semesterticket und zwei Anschlusstickets zwischen Tübingen und Ulm endlich auf." Ihr wollt auch eure Meinung äußern? Dann kommentiert gerne auf unserer Instagram-Seite:

7:27 Uhr Stau am Engelbergtunnel wird länger Kurzes Update zum Engelbergtunnel: Es ist keine Entspannung in Sicht. Im Gegenteil - der Stau auf der A81 zieht sich immer länger. Mittlerweile sind es rund 12 Kilometer zwischen Stuttgart-Zuffenhausen und Dreieck Leonberg für Autofahrerinnen und Autofahrer, die aus Richtung Heilbronn kommen. Verzögerung: Etwa 45 Minuten. Die Strecke solltet ihr - wenn möglich - also dringend meiden! Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 17. Januar 2023 um 5:30 Uhr.

7:02 Uhr Illerkirchberg: Verurteilter Geflüchteter verschwunden Er hätte sich regelmäßig bei den Behörden melden müssen, doch nun ist er verschwunden: Ein wegen Vergewaltigung verurteilter Mann aus Illerkirchberg ist laut den Behörde nicht mehr aufzufinden. Der Mann hatte mit anderen Männern 2019 ein 14-jähriges Mädchen in einem Flüchtlingsheim in Illerkirchberg vergewaltigt und musste deswegen eine Gefängnisstrafe absitzen. Illerkirchberg Straftäter vernachlässigt Meldepflicht Behörde sucht nach verurteiltem Vergewaltiger aus Illerkirchberg Ein wegen Vergewaltigung verurteilter afghanischer Straftäter ist aus der Gemeinde Illerkirchberg womöglich verschwunden. Das Regierungspräsidium Tübingen sucht nach dem Mann. 21:00 Uhr Am Abend SWR4 Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 16. Januar 2023 um 22 Uhr.

6:43 Uhr Die aktuelle Verkehrslage in BW Weitgehend ist es an diesem Dienstagmorgen ruhig auf den Straßen in Baden-Württemberg. Mit einer Ausnahme: Im Engelbergtunnel auf der A81 bei Leonberg (Kreis Böblingen) sind zwei Spuren zwar wieder befahrbar. In Richtung Stuttgart herrscht derzeit jedoch ein vier Kilometer langer Stau. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen weiterhin mit Verzögerungen rechnen - aktuell bis zu einer halben Stunde. Ortskundigen wird empfohlen, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Diese und andere Verkehrsmeldungen findet ihr hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

6:27 Uhr Wetter in BW Offen gestanden, vergangene Woche habe ich die Winterjacke in den Schrank gehängt und gedacht: "Bis zum nächsten Winter!" Das war natürlich etwas leichtsinnig. Die kalten Wintertage sind noch nicht vorbei. In dieser Woche wird es wieder richtig eisig in Baden-Württemberg, und heute Morgen könnte es ziemlich glatt werden auf den Straßen - vor allem im Süden! Denn nach den Regenschauern der Nacht fallen die Temperaturen auf bis zu minus 5 Grad. Am Vormittag wird es kurz sonnig, dann ziehen neue Wolken heran, die auch Schnee bringen können, sagt SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke. Also warm anziehen! Mehr Infos zum Wetter gibt es im Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend zum Nachschauen: Video herunterladen (7,6 MB | MP4)

6:04 Uhr Weiter Stau am Engelbergtunnel Ein Fehlalarm im Engelbergtunnel auf der A81 bei Leonberg (Kreis Böblingen) hat gestern für kilometerlange Staus gesorgt. Am späten Abend gab die Polizei dann eine Fahrbahn in Richtung Stuttgart frei, einige Stunden später eine zweite in Fahrtrichtung Heilbronn. Autofahrer müssen sich aber auch heute am Vormittag gedulden, denn bis die Störung behoben ist, kann es laut Polizei noch dauern. Sie empfiehlt den Bereich weiträumig zu umfahren. In den frühen Morgenstunden zieht sich der Stau am Tunnel in Richtung Stuttgart vier Kilometer in die Länge. Wegen eines Fehlalarms war der Tunnel am Montagmittag vollgesperrt worden. Leonberg Nach Brandalarm Sperrung Engelbergtunnel auf A81: Verkehr rollt wieder Am Dienstag hat sich wieder der Verkehr am Engelbergtunnel gestaut. Grund war eine Tunnelsperrung wegen eines technischen Defekts. Die Reparaturarbeiten laufen. 9:00 Uhr SWR4 BW am Vormittag SWR4 Baden-Württemberg Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 17. Januar 2023 um 5:30 Uhr.

6:01 Uhr Das wird heute wichtig Nach einer Messerattacke in einer Esslinger Grundschule will ein Gericht mehr herausfinden über die möglichen Gründe für die Bluttat im vergangenen Juni. Ein 25 Jahre alter Mann muss sich von heute an vor dem Landgericht in Stuttgart wegen des Überfalls verantworten.

will ein Gericht mehr herausfinden über die möglichen Gründe für die Bluttat im vergangenen Juni. Ein 25 Jahre alter Mann muss sich von heute an vor dem Landgericht in Stuttgart wegen des Überfalls verantworten. Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Kultusministerin Theresa Schopper (beide Grüne) informieren am Mittag auf einer Pressekonferenz über den Ausbau des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) an Schulen in Baden-Württemberg. Außerdem geht es um die Ausweitung der Einsatzmöglichkeiten von pädagogischen Assistentinnen und Assistenten.

in Baden-Württemberg. Außerdem geht es um die Ausweitung der Einsatzmöglichkeiten von pädagogischen Assistentinnen und Assistenten. Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) hat die kommunalen Spitzenverbände heute zu einem Krisentreffen eingeladen. Es geht um die Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen. Die Kommunen in BW fühlen sich allein gelassen und fordern mehr Unterstützung von der Landesregierung.