Sommer, Sonne, EM-Fieber - auch am Freitag lädt das gute Wetter wieder zum gemeinsamen Fußballschauen ein. Eine Auswahl an außergewöhnlichen Public-Viewing-Spots in BW.

Beim ersten EM-Viertelfinalspiel Deutschland gegen Spanien in Stuttgart wird die Stadt überlaufen. Zehntausende Fans werden in den verschiedenen Fanzones gemeinsam das Spiel schauen. Wer Public Viewing lieber ruhiger oder außergewöhnlicher mag, wird jedoch auch in anderen Teilen Baden-Württembergs fündig.

Fußballschauen mal anders: in der Kirche, im Freibad, auf dem Minigolfplatz

Etwas außergewöhnlicher ist der Public-Viewing-Spot in der Stadtkirche in Bad Cannstatt. Während die Stiftskirche als "Oase der Ruhe" gilt, darf und soll in der Stadtkirche am Freitagabend gemeinsam gejubelt und gefeiert werden. Auf einer großen Leinwand in der Kirche wird das Spiel live übertragen. Snacks und Getränke können selbst mitgebracht werden.

Bei warmem Wetter ist eine Abkühlung im Freibad genau das Richtige. In mehreren Freibädern in Baden-Württemberg lässt sich das am Freitag mit einem Public Viewing des Deutschland-Spanien-Spiels verbinden. So zum Beispiel in der Therme Lindau (Bodenseekreis). Hier können Besucherinnen und Besucher im Strandbad ihrer Mannschaft zujubeln und gleichzeitig den Blick auf das See- und Bergpanorama genießen. Auch andere Freibäder wie das "Spiesel" und das "Bädle" im Landkreis Aalen übertragen das EM-Viertelfinale auf ihren Terrassen.

In der Minigolfanlage Monrepos in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) hoffen die Besucherinnen und Besucher am Freitagabend nicht auf den eigenen Ball im Loch, sondern auf erfolgreiche deutsche Schüsse aufs gegnerische Tor. Zwischen den Bahnen bietet die Anlage Sitzgelegenheiten und eine Live-Übertragung des EM-Spiels auf einer 5 mal 3 Meter LED-Leinwand.

Adrenalin beim Fußball statt auf der Achterbahn

Im Fußball-Fieber sind auch die Heilbronner. Zwischen Achterbahn und Riesenrad wird das Deutschlandspiel am Freitagabend auf einer großen LED-Leinwand auf der Heilbronner Theresienwiese übertragen. Dafür wird das Heilbronner Volksfest bereits um 17 Uhr eröffnet, eine Stunde früher als angedacht. So kann ab 18 Uhr die deutsche Nationalmannschaft angefeuert werden.

Wird Wein zum neuen EM-Getränk?

Für viele Deutsche gehört vor allem ein Getränk zu einem erfolgreichen Fußballabend: Bier. Dem wollen Weingüter in Baden-Württemberg entgegenwirken und bieten dafür Public Viewing mit Weinausschank an. So zum Beispiel die Weingüter Kuhnle oder das Lindhälder Stüble in Strümpfelbach (Rems-Murr-Kreis). Eine besondere Atmosphäre bietet die Reblaus in Bahlingen am Kaiserstuhl (Kreis Emmendingen). Hier steht die Leinwand inmitten von Weinreben. Perfekt für ein entspanntes abendliches Fußballerlebnis bei sonnigem Wetter.