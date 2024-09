per Mail teilen

Hanna Autenrieth ist Redakteurin bei SWR Aktuell Online Baden-Württemberg. Hier versorgt sie die Leserinnen und Leser in Web und App mit den aktuellen Nachrichten aus BW. Neben ihrer Tätigkeit beim SWR studiert die gebürtige Schwäbin Crossmedia-Redaktion an der Hochschule der Medien in Stuttgart.

Ihr Antrieb

Am Journalismus begeistert Hanna Autenrieth, neue Geschichten zu entdecken und ungehörten Menschen ein Gesicht zu geben. Dabei interessieren sie am meisten die Themengebiete Gesellschaft und Politik. Mit ihrer Arbeit bei SWR Aktuell Online BW möchte sie zu Bildung und Information beitragen.