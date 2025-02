Nach dem Verkehrschaos und schweren Unfällen am Donnerstag wird es am Freitag ebenfalls glatt auf den Straßen. Neuschnee sorgt in vielen Teilen von BW für Behinderungen.

Glatte Straßen in Baden-Württemberg haben am Donnerstag und am frühen Freitagvormittag für Verkehrschaos und zahlreiche Unfälle gesorgt. Eine 76-Jährige stürzte im Hohenlohekreis mit ihrem Auto in einen Fluss und kam ums Leben. Der Unfall passierte auf der schneeglatten B19 von Hohebach Richtung Dörzbach, wie die Polizei mitteilte. Die Frau konnte nur noch tot geborgen werden, das Auto sei noch nicht gefunden worden.

Temperaturen unter Gefrierpunkt

In der Nacht auf Freitag kam zudem weiterer Neuschnee dazu. Die Wetterwarte Süd etwa meldete bis zu vier Zentimeter Schnee in Burgrieden im Kreis Biberach. Auch in anderen Landesteilen wie auf der Schwäbischen Alb und im Großraum Stuttgart schneite es in der Nacht auf Freitag. Durch Temperaturen zwischen 0 und -6 Grad kann es am Morgen zu Glätte auf den Straßen kommen. Auch in den kommenden Tagen bleibt es kalt und glatt.

Einzelne Unfälle in Baden-Württemberg

Im Verlauf der vergangenen Stunden wurden in Baden-Württemberg zahlreiche Unfälle mit leicht verletzten Personen und Blechschäden gemeldet. Im Kreis Konstanz blieben laut Polizei einige LKW liegen, In den Kreisen Rottweil, Tuttlingen und Schwarzwald-Baar hätte es in der Nacht 14 Unfälle gegeben. Bei Villingen Schwenningen ist ein Auto von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen. Dabei sei eine Person leicht verletzt worden, so die Polizei.

Auf der A81 bei Bad Dürrheim sind laut Polizei ein Lastwagen und ein Kleintransporter zusammengestoßen. Im Nordschwarzwald und im Kreis Sigmaringen hat es vereinzelte Unfälle mit Blechschäden gegeben.

Bisher nur leicht Verletzte

Auch in der Region Bodensee-Oberschwaben hat der Schneefall für Unfälle gesorgt. Im Berufsverkehr am Morgen müssen Autofahrer daher mit Verkehrsbehinderungen und Streckensperrungen rechnen. Das Polizeipräsidium Ravensburg spricht von etwa fünf Unfällen mit Blechschäden. Das Polizeipräsidium Pforzheim meldet einige Unfälle. Dabei seien zwei Personen leicht verletzt worden.

Der Schneefall in Südbaden hat in der Nacht bislang nur zu wenigen Unfällen geführt. Wie die Polizei mitteilt, gab es in den frühen Morgenstunden einige Rutschpartien, darunter auch zwei LKW.