Erst Fassanstich, dann EM-Anstoß: Heilbronner Volksfest startet

Ganz im Zeichen des EM-Deutschlandspiels steht am Freitag auch der Auftakt des Heilbronner Volksfestes. Damit alle das Match anschauen können, ist die Eröffnung bereits um 17 Uhr.

Riesenrad, Geisterbahn, Achterbahn, Karussell - auf der Heilbronner Theresienwiese sieht es aus wie in einem Freizeitpark. Das Volksfest startet am Freitagabend und es steht zur Eröffnung ganz im Zeichen des EM-Viertelfinalspiels Deutschland gegen Spanien. Die Eröffnung wird deshalb auch um eine Stunde auf 17 Uhr vorgezogen. Traditionell steht dann der Fassanstich durch Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) an, erwartet wird auch Innenminister Thomas Strobl (CDU). Ab 18 Uhr gibt es dann für alle auf einer großen LED-Leinwand im Freien das deutsche Spiel zu sehen.

Mehr Plätze im Freien

Neu in diesem Jahr ist, dass das Göckelesmaierfestzelt deutlich geschrumpft ist. Statt einst 1.200 Sitzplätze im Zelt gibt es jetzt nur noch rund 400 überdachte Plätze. Deutlich gewachsen ist allerdings der Open-Air-Biergartenbereich. Das hat laut Festwirt Karl Maier nicht etwa mit Kosteneinsparungen zu tun. In den vergangenen Jahren hatten Besucher aufgrund der sommerlichen Hitze das Festzelt gemieden und sich lieber ins Freie gesetzt.

Das neue Festzelt ist deutlich kleiner. SWR Alexander Dambach

Zehntausende Liter Festbier gebraut

Positiv blickt auch Peter Theilacker, geschäftsführender Gesellschafter der Löwenbrauerei Hall, auf die Volksfesttage in Heilbronn. Insgesamt sind gut 30.000 Liter Festbier gebraut worden. Ein EM-Effekt beim Bierabsatz macht sich nach seinen Aussagen bisher nicht bemerkbar. Entscheidend für den Verkauf sei das Wetter. Die Maß Festbier kostet in diesem Jahr 10,70 Euro. Das sind 30 Cent mehr als im Vorjahr. Erstmals wird der Gerstensaft auch in 0,5 Liter-Krügen ausgeschenkt, damit er bei warmen Außentemperaturen länger frisch bleibt.

Public Viewing auf dem Volksfest in Heilbronn SWR

Weitere Feste in der Region hoffen auf Fußballparty

Beim Altstadtfest in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) passt man sich auch an das Viertelfinale an: Der Fassanstich am Freitagabend wurde auch hier vorgezogen und der traditionelle Festumzug ersatzlos gestrichen, dafür wird nun das EM-Spiel am Sonnenplatz übertragen.

Beim Musikfest des Hohenloher Kultursommers im Schlossgarten von Weikersheim am Freitag und Samstag wird Fußball wohl keine Rolle spielen. Traditionell findet die Kulturveranstaltung immer am ersten Juli-Wochenende statt. Dass diesmal zeitgleich die EM läuft, noch dazu mit Deutschland im Viertelfinale, habe man bei der Planung nicht absehen können.

Seit Donnerstagabend läuft in Öhringen (Hohenlohekreis) das Hohenloher Weindorf. Hier werden zwar keine Fußballspiele gezeigt, doch einige Gastronomen in der Innenstadt und im nahen Umfeld bieten Public Viewing an, so Monika Pfau von der Öhringer Stadtverwaltung. Feiern dürfe man danach gerne auf dem Weindorf, meint sie.

Regen und EM sorgten beim Talmarkt für Umsatzeinbußen

Die Schausteller beim Talmarkt in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) waren zuletzt weniger zufrieden mit dem Geschäft. Schlechtes Wetter und die Fußball-EM hatten zeitweise für wenig Andrang und geringe Umsätze gesorgt. In Heilbronn und anderswo hofft man daher jetzt auf stabileres Wetter. Das Heilbronner Volksfest geht bis zum 14. Juli.