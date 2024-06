In Heilbronn findet am Wochenende nicht nur das dritte KI-Festival statt. Am Samstag ist auch der "erste große CSD". Was geboten ist und warum der CSD hier wichtig ist.

Bevor am Samstagabend wieder viele Menschen gebannt das nächste EM-Spiel der Deutschen verfolgen, ist in Heilbronn noch einiges an Programm und Veranstaltungen geboten. In der Innenstadt wird es noch bis in die Nacht bunt beim ersten großen Christopher-Street-Day (CSD) und im Zukunftspark Wohlgelegen dreht sich beim KI-Festival wieder zwei tage lang alles um Künstliche Intelligenz, Musik und zwei entspannte Tage am Neckar.

Der erste große CSD in Heilbronn

Sie nennen ihn den "ersten großen CSD" in Heilbronn. Was die Organisatoren meinen: Zwar gab es schon einige Veranstaltungen im Sinne des CSD in Heilbronn, sogar einen eigenen Verein gab es dafür mal, doch in diesem Jahr wird die Veranstaltung noch einmal um einiges größer. Los ging es mit einem Demozug um 15 Uhr von der Theresienwiese zur Harmonie und nach einer Kundgebung wieder zurück. Rund 500 Menschen haben daran teilgenommen. Die Veranstalter sind mit dieser Resonanz mehr als zufrieden.

Rund 500 Menschen waren bei der CSD-Kundgebung nahe der Harmonie in Heilbronn dabei, die Veranstalter sind mehr als zufrieden. SWR

Am Abend kann an verschiedenen Orten gefeiert werden, zum Beispiel beim "Sommerfest der Vielfalt" im Deutschhof, in der Maschinenfabrik und wer noch Energie hat, kann ab 23 Uhr im Club "mobilat" bei der offiziellen CSD-Aftershow-Party noch bis in die Morgenstunden feiern und tanzen - oder Karaoke singen.

Niklas Rosche und SaM Paulino aus dem Organisationsteam erklären aber auch, wieso es besonders wichtig ist so eine Veranstaltung in Heilbronn zu haben. Zuletzt habe es wenige Safespaces für queere Menschen in Heilbronn gegeben. Auch vor dem Hintergrund der jüngsten Wahlergebnisse, sei es daher besonders wichtig "jetzt auf die Straße zu gehen, sichtbar zu sein, zu zeigen, wir sind da, wir sind Teil dieser Gesellschaft und wir haben eine Daseinsberechtigung und wir möchten gesehen werden", so Rosche im SWR-Gespräch.

Hunderte Menschen feiern trotz der Hitze beim ersten großen Christopher-Street-Day in Heilbronn. Sie wollen damit auch der queeren Community ein Gesicht geben. SWR

Dank gelte vor allem der "Partnerschaft für Demokratie Heilbronn", erklärt SaM Paulino. Sie unterstützen die Organisatoren tatkräftig - auch finanziell. "Und nur deswegen ist das hier alles so überhaupt möglich", so Paulino weiter.

Zum ersten, zum zweiten, zum dritten … Mal KI-Festival

Das dritte KI-Festival in Heilbronn am Samstag und Sonntag, jeweils ab 10 Uhr, ist nochmal größer als die Ausgaben eins und zwei. Diesmal macht auch die MS-experimenta Halt beim KI-Festival und gibt für zwei Tage Einblicke in die Arbeit der experimenta. Da können sich schon die Kleinsten wissenschaftlich ausprobieren.

Schon zu Beginn ist das KI-Festival 2024 im Heilbronner Zukunftspark Wohlgelegen gut besucht. SWR Nicole Heidrich

Und auch neue Unternehmen sind in diesem Jahr dabei, allen voran SAP. Thomas Bornheim, Geschäftsführer beim Veranstalter 42 Heilbronn, betont, es sei auch wichtig, die Region größer zu denken, über Heilbronn und seinen entstehenden IPAI hinaus. Das sei auch für die Industrie in Sachen KI besonders wichtig.

Daher bleibt auch der Grundgedanke des Festivals bestehen: Niederschwellige Berührungspunkte schaffen, um KI hautnah erleben zu können und mit Expertinnen und Experten ins Gespräch zu kommen. Da sei es auch ganz egal, ob man sehr viel oder gar kein Vorwissen mitbringe, so Bornheim weiter. Neben alledem gibt es wieder eine reichhaltige Auswahl an verschiedensten Foodtrucks und Essensangeboten und natürlich Live-Musik oder auch ein Volleyballturnier am BUGA-Beach - wie schon in den vergangenen Jahren.

Das Ziel bleibt gleich: Berührungspunkte mit KI und KI-Anwendungen schaffen SWR Nicole Heidrich

Und natürlich kommen am Samstag beim KI-Festival auch die Fußball-Fans nicht zu kurz, denn auch auf dem Festival wird das Spiel Deutschland gegen Dänemark übertragen.