9:42 Uhr A6 nach Unfall wieder frei Kurzes Update: Nach dem Unfall auf der A6 heute Nacht nahe Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist die Autobahn inzwischen wieder freigegeben. Zwischenzeitlich hatte es sich dort am Morgen bis 15 Kilometer gestaut, weil zwei Fahrbahnen gesperrt werden mussten. Ein Sattelzug war zuvor in eine Wanderbaustelle gefahren.

9:30 Uhr Razzia im "Reichsbürger"-Milieu: Polizist in Reutlingen verletzt Nach SWR-Informationen hat es heute morgen bei einer Razzia im sogenannten "Reichsbürger"-Milieu einen Zwischenfall gegeben. Dabei wurde ein Polizeibeamter des Spezialeinsatzkommandos Baden-Württemberg leicht verletzt. Das SEK wollte demnach bei einer Person in Reutlingen die Wohnung durchsuchen. Dabei haben sich die Beamten deutlich als Polizisten zu erkennen gegeben, wie der SWR aus Ermittlungskreisen erfuhr. Trotzdem habe der Mann geschossen, sich dann aber ergeben. In Kürze mehr.

9:25 Uhr Künftig Standortnachteil für BW wegen mangelnder Windkraft? Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), kritisiert Baden-Württemberg und Bayern wegen dem schleppenden Ausbau von Windkraftanlagen. Dort habe es in den ersten beiden Monaten keine einzige Genehmigung für Windkraftanlagen gegeben, sagte Haseloff im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Langfristig würden Baden-Württemberg und Bayern deshalb als Wirtschaftsstandorte Probleme bekommen. "Auch der Süden muss verstehen, dass Investitions- und Neuansiedlungen dort passieren, wo der Strom möglichst günstig und vor Ort auch erzeugt wird", so Haseloff. Die Bundesregierung will heute mit Vertretern der Branche beraten, wie der Ausbau der Windenergie in Deutschland beschleunigt werden kann. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 22. März 2023 um 9 Uhr.

9:05 Uhr Sollte BW Kunst an Namibia und Kamerun zurückgeben? In Museen in Baden-Württemberg lagern immer noch zahlreiche Kulturgüter, die in der Kolonialzeit gestohlen wurden. Kamerun und Nigeria haben das Land deshalb aufgefordert, mehr als 30 Gegenstände zurückzugeben. Alle Rückgabeanträge betreffen das Linden-Museum in Stuttgart. Sollte Baden-Württemberg alle Objekte zurückgeben? Diese Frage beschäftigt unsere Social-Community sowohl auf Facebook als auch auf Instagram:

8:41 Uhr BUGA in Mannheim: Grüne zweifeln an Sicherheitskonzept Der Mannheimer Gemeinderat hat sich gestern Abend mit dem Sicherheitskonzept für die Bundesgartenschau beschäftigt - das hatten die Grünen beantragt. Sie haben Zweifel, ob das Konzept funktioniert. Der Grünen-Stadtrat und langjährige Rettungsdienst-Mitarbeiter Chris Rihm kritisierte, dass noch immer kein konkreter Einsatzauftrag vergeben worden sei. Kritik gab es auch an dem Umstand, dass es auf dem BUGA-Gelände angeblich keinen einzigen Defibrillator gebe, der bei Herzstillstand lebensrettend sein kann. Polizei und Feuerwehrvertreter erklärten, man sei mit Blick auf die BUGA insgesamt gelassen, weil man gut darauf vorbereitet sei. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 22. März 2023 um 7:30 Uhr.

8:33 Uhr Fliegen wir bald klimaneutral? Flugzeuge gehören nach wie vor zu den größten CO2-Schleudern. Nach Angaben des Bundesumweltbundesamts setzt ein ein einzelner geflogener Kilometer im Durchschnitt pro Person 230 Gramm Kohlendioxid frei (Fernzug: 32 Gramm). Fachleute der Luft- und Raumfahrt treffen sich heute und morgen in Friedrichshafen, um sich über klimafreundlichere Antriebstechnologien auszutauschen - zum Beispiel Wasserstofftriebwerke. Das Branchentreffen "Bodensee Aerospace Meeting" findet zum elften Mal statt.

8:14 Uhr Einschränkungen auf der Rems- und Jagstbahn Auf der Rems- und auf der Jagst-Bahn kommt es ab heute zu erheblichen Einschränkungen wegen Gleisarbeiten. Die Bahnstrecke zwischen Stuttgart und Crailsheim (Kreis Schwäbisch-Hall) ist laut Bahn von heute an bis zum 16. April für den Fernverkehr voll gesperrt. Die Züge werden umgeleitet. Zwischen Aalen und Crailsheim gibt es einen Ersatzverkehr mit Bussen mit Halt in Ellwangen (Ostalbkreis). In Crailsheim besteht ein Anschluss an die Intercity-Züge von und nach Nürnberg. Auch die Interregio-Züge zwischen Stuttgart und Aalen entfallen. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 22. März 2023 um 7:30 Uhr.

8:10 Uhr Prozess gegen Fahrlehrer wegen falscher Brille Ungewöhnlicher Prozess am Amtsgericht Sigmaringen: Dort muss sich heute ein Fahrlehrer verantworten, weil er offenbar eine Brille mit falscher Sehstärke getragen hat. Laut Anklage soll er deshalb mehrfach während einer Motorrad-Fahrprüfung in den Gegenverkehr geraten sein und anschließend einen parkenden Anhänger gerammt haben. Das Gericht will nun prüfen, ob bei dem 58-Jährigen noch die sogenannte "Fahreignung" besteht und ob er seinen Beruf weiter ausüben kann.

7:45 Uhr Spielplätze wegen Eichenprozessionsspinner gesperrt In Sindelfingen (Kreis Böblingen) sind durch den starken Wind Nester des Eichenprozessionsspinners aus den Bäumen geweht worden. Gefunden wurden sie unter anderem auf Spielplätzen. Die hat die Stadt nun bis auf Weiteres gesperrt. Denn: Die sehr feinen Brennhaare der Eichenprozessionsspinner brechen leicht bei Berührung, wodurch der darin befindliche Giftstoff freigesetzt wird. Das kann zu starken Hautirritationen führen.

7:10 Uhr "Jugend musiziert" ab heute in Künzelsau Die besten Nachwuchs-Musikerinnen und Musiker des Landes messen sich ab heute beim renommierten Wettbewerb "Jugend musiziert". Die Wettkämpfe finden bis Sonntag an mehreren Veranstaltungsorten in Künzelsau (Kreis Hohenlohe) statt. Etwa 1.700 junge Musikerinnen und Musiker nehmen teil. Die Besten des Landes qualifizieren sich dann für den Bundeswettbewerb ab dem 25. Mai in Zwickau. Viel Erfolg! Über dieses Thema berichtete SWR4, Studio Heilbronn, am 22. März 2023 um 6:30 Uhr.

7:05 Uhr Adler Mannheim gleichen aus Das war eine tolle Leistung gestern Abend von den Adlern aus Mannheim. Im Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben sie bei den Kölner Haien mit 7:3 zu gewonnen und damit in der Serie ausgeglichen. Nach vier Duellen steht es jetzt 2:2. Wer zuerst vier Spiele gewinnt, steht im Halbfinale. Über dieses Thema berichtete SWR4, Studio Mannheim, am 22. März 2023 um 6:30 Uhr.

6:57 Uhr Nach Schüssen: Politiker steht unter Polizeischutz Noch immer sind die Hintergründe des Angriffs auf den FDP-Kreisrat und Landwirt Georg Gallus unklar. Der 65-Jährige war am frühen Sonntagmorgen in Hattenhofen (Kreis Göppingen) in seiner Wohnung durchs Fenster angeschossen und schwer verletzt worden. Gallus wurde zwischenzeitlich operiert. Er habe den Eingriff gut überstanden und befinde sich nach wie vor zur Behandlung in einer Klinik, teilte die Polizei gestern mit. Dort stehe er unter Polizeischutz. Die Ermittlungen der Polizei liefen auf Hochtouren. Hierfür sei eine Ermittlungsgruppe namens "Hof" gegründet worden. Video herunterladen (53,1 MB | MP4)

6:48 Uhr Die Lage auf den Straßen in BW Für viele von euch, die heute vom ÖPNV-Streik betroffen sind, bleibt wohl nur das Auto als Alternative. Da sind Staus im Berufsverkehr schon fast vorprogrammiert. Der Blick auf die Straßen zeigt: Auf den Autobahnen im Land ist es noch verhältnismäßig ruhig. Auf der A5 Karlsruhe Richtung Basel staut es sich aktuell zwischen Herbolzheim und Riegel. Und die A6 Heilbronn Richtung Mannheim ist zwischen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg wegen einer Unfallaufnahme gesperrt. Die Polizei bittet Autofahrer, eine Rettungsgasse frei zu halten. Ich wünsche allen, die gerade oder nachher im Stau feststecken: Gute Nerven und gutes Durchhalten!

6:23 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes hat die Gewerkschaft ver.di heute in vielen Teilen von Baden-Württemberg zu Warnstreiks aufgerufen. Auch der ÖPNV ist betroffen. In Stuttgart, Karlsruhe oder Konstanz fahren Straßenbahnen und Busse gar nicht oder nur sehr eingeschränkt. Auch Kitas und die Müllabfuhr sind betroffen. In Künzelsau (Hohenlohekreis) beginnt der Landeswettbewerb "Jugend musiziert". Die besten Musikerinnen und Musiker der Musikschulen aus Baden-Württemberg haben sich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb qualifiziert. Er wird in diesem Jahr zum 60. Mal ausgetragen. Etwa 1.700 junge Musikerinnen und Musiker nehmen teil. Zwischen Schönau (Rhein-Neckar-Kreis) und Heidelberg soll ein sogenannter Bürgerwindpark entstehen. Heute wird das Konzept dafür vorgestellt. Der dortige Wald gehört dem Forst Baden-Württemberg. Das Land möchte die Fläche für die Errichtung von Windkraftanlagen verpachten. Vier regionale Partner haben sich deshalb zu einer sogenannten Bietergemeinschaft zusammengeschlossen.