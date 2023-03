Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Christina Erdkönig.

9:25 Uhr Vermisste Frau in Eigeltingen: Polizei startet neue Suchaktion Einen Monat nach dem Verschwinden einer 21-Jährigen aus Eigeltingen im Kreis Konstanz startet die Polizei heute eine neue Suchaktion. Sie geht davon aus, dass die Frau getötet wurde. Laut Polizei wird in einem Waldstück bei Eigeltingen gesucht. Ein 42 Jahre alter Bekannter der Frau sitzt seit rund zwei Wochen in Untersuchungshaft. Gegen ihn besteht nach Polizeiangaben weiterhin der Verdacht der Tötung. Ausgesagt habe er bislang allerdings nicht. Eigeltingen Seit einem Monat spurlos verschwunden Vermisste 21-Jährige aus Eigeltingen: Polizei plant neue Suche Im Fall der vermissten 21-Jährigen aus Eigeltingen (Kreis Konstanz) wird es ab Dienstag eine weitere Suchaktion der Polizei geben. Ein Verbrechen wird nicht ausgeschlossen. 9:00 Uhr SWR4 BW am Vormittag SWR4 Baden-Württemberg Über das Thema berichtete SWR1 BW am 21.3.2023 um 9 Uhr.

8:54 Uhr Brand in Schokofabrik in Mannheim In Mannheim hat es in der Nacht in einer Schokoladenfabrik gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr entzündete sich Kakao-Masse bei der Produktion. Etwa 30 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Verletzt wurde niemand. Das Unternehmen im Stadtteil Jungbusch stellt Schokoladen-Rohmasse her, die sehr ölhaltig ist. Über das Thema berichtete SWR4 BW am 21.3.2023 um 8:30 Uhr.

8:38 Uhr Zwei Tote bei Unfällen in Südbaden Zwei Männer sind bei Verkehrsunfällen in Südbaden gestern ums Leben gekommen. Ein 22 Jahre alter Motorradfahrer stürzte nach Angaben der Polizei auf der B3 zwischen Auggen und Müllheim (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald). Daraufhin prallte er vermutlich gegen einen Laternenmast und rutschte eine Böschung hinunter. Auf der B27 in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) verunglückte ein 41 Jahre alter Autofahrer tödlich. Sein Wagen war frontal in einen Sattelschlepper auf der Gegenfahrbahn gekracht. Auggen, Villingen-Schwenningen Bei Auggen und in Villingen-Schwenningen Zwei Männer sterben bei Unfällen in Südbaden Zwei Unfälle gehen am Montagabend tödlich aus. Ein Motorradfahrer stürzt im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Im Schwarzwald-Baar-Kreis kracht ein Autofahrer in einen Sattelschlepper. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Über das Thema berichtete SWR4 BW um 7 Uhr.

8:35 Uhr Wichtige Entscheidung im Abgasskandal Viele Autobesitzerinnen und Autobesitzer warten auf diese Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs im Abgasskandal. Am Vormittag werden die Richter am EuGH in Luxemburg ihr Urteil zum sogenannten "Thermofenster" bekanntgeben. Knackpunkt des Verfahrens ist, ob Käuferinnen und Käufer von Autos mit unzulässiger Abgastechnik auch dann Schadenersatz verlangen können, wenn die Autohersteller fahrlässig gehandelt haben. Hintergrund des Ganzen ist ein Fall aus Deutschland, wo der Käufer eines Autos mit sogenanntem Thermofenster nun Schadenersatz von Mercedes verlangt. Übrigens: Das Landgericht Ravensburg in Oberschwaben hatte die Sache vorangetrieben und den Fall dem obersten EU-Gericht vorgelegt. Thermofenster sind ein Teil der Motorensteuerung, die bei kühleren Temperaturen die Abgasreinigung drosseln. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 21.3.2023 um 8 Uhr.

7:57 Uhr "Bespuckt und gehänselt": Eine Frau aus Sri Lanka erzählt Heute ist der internationale Tag gegen Rassismus: In vielen Städten Baden-Württembergs gibt es besondere Veranstaltungen heute. Auch in Karlsruhe: Da sind gestern die internationalen Wochen gegen Rassismus gestartet. Die 33-jährige Niruja Srikumar stammt ursprünglich aus Sri Lanka. Als Kind kam sie nach Deutschland. Für ein Theater-und Filmprojekt in Karlsruhe im Rahmen der internationalen Wochen gegen Rassismus hat sie ihre Lebensgeschichte erzählt und auch über den täglichen Rassismus gesprochen. Auf dem Heimweg von der Schule wurde sie öfter bespuckt und gehänselt. Das sind Erfahrungen, über die sie inzwischen offen reden kann: Video herunterladen (71,8 MB | MP4) Über das Thema berichtete SWR Aktuell BW am 20.3.2023 um 19:30 Uhr.

7:37 Uhr Nach den Schüssen auf FDP-Kommunalpolitiker in Hattenhofen Der Angriff auf den FDP-Kommunalpolitiker Georg Gallus junior in Hattenhofen im Kreis Göppingen löst weiter Entsetzen aus. Die Liberalen in Baden-Württemberg zeigten sich tief bestürzt. Ein Unbekannter soll in der Nacht auf Sonntag mehrfach von außen durch ein Fenster in die Wohnung des 65-jährigen Lokalpolitikers geschossen haben. Gallus wurde dabei schwer verletzt und musste operiert werden. In der Region Stuttgart häufen sich in letzter Zeit Fälle, in denen auf Menschen geschossen wird. Einige Sonderkommissionen ermitteln. Mehr dazu könnt ihr hier erfahren: Stuttgart Plochingen, Zuffenhausen, Eislingen/Fils Schüsse in der Region Stuttgart: Gibt es einen Zusammenhang? In Hattenhofen wird ein Politiker angeschossen. In Zuffenhausen wird ein Mann auf der Straße verletzt. Zuvor gab es Schüsse in Eislingen und Plochingen. Hängen die Fälle zusammen? 19:30 Uhr SWR Aktuell Baden-Württemberg SWR Fernsehen BW Über das Thema berichtete SWR4 BW am 21.3.2023 um 6:30 Uhr.

6:32 Uhr Das wird heute wichtig Auch heute sind wieder viele Menschen im Land von den Warnstreiks im öffentlichen Dienst betroffen - nach Angaben der Gewerkschaft ver.di unter anderem in den Landkreisen Reutlingen, Tübingen und Zollernalb, in Eppingen, Lauffen und Heidenheim. Ver.di und der Deutsche Beamtenbund dbb möchten mit den Aktionen den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen erhöhen. Um die Radwege in Baden-Württemberg geht es heute Mittag in der Landespressekonferenz mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Verkehrsminister Hermann (beide Grüne). Sie sollen darlegen, wie es um den sogenannten Bedarfsplan Radwege steht - also wo und wie die Radwege im Land aus- oder gebaut werden sollen. Das Grimme-Institut gibt im Filmhaus in Köln bekannt, wer den begehrten Grimme-Preis in diesem Jahr bekommt. Nominiert sind unter anderem acht SWR (Ko-)Produktionen in den Kategorien Kinder & Jugend, Information & Kultur, Unterhaltung und in der Kategorie Spezial. Mit dabei ist die Dokureihe "Down The Road“.

6:28 Uhr Das Wetter: Es wird heute sonnig Der Frühling ist da: Vor allem am Vormittag könnt ihr euch über Sonnenschein freuen, im Lauf des Tages ziehen aber immer mehr Wolken auf und es kann stellenweise auch regnen. Kleiner Trost: Es wird wieder recht mild - mit Werten von 12 bis 17 Grad. Und morgen klettern die Temperaturen sogar noch höher - auf bis zu 19 Grad. Mehr Infos hat für euch der Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend - mit Karsten Schwanke: Video herunterladen (40,9 MB | MP4)

6:06 Uhr 3 Grad wärmer in BW bis 2040 Schon jetzt macht uns der Klimawandel zu schaffen. Es wird immer wärmer, es gibt mehr Unwetter, mehr Dürre, Ernten fallen schlechter aus. Jetzt hat der Klimasachverständigenrat des Landes ausgerechnet, dass es bis 2040 in Baden-Württemberg drei Grad wärmer werden soll - damit hatten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eigentlich erst 2100 gerechnet. Gestern hatte der Weltklimarat erklärt, dass das 1,5 Grad-Ziel weltweit kaum noch erreicht werden kann. Ziel der Staatengemeinschaft ist eigentlich die Begrenzung der Erwärmung gegenüber dem vorindustriellen Niveau auf 1,5 Grad. Baden-Württemberg Klimawandel schreitet schneller voran Drei Grad wärmer in BW bis 2040 Baden-Württemberg muss mit einer deutlich stärkeren Erwärmung rechnen als bisher gedacht. Dürren, Starkregen und Hochwasser werden wahrscheinlicher. 5:00 Uhr Guten Morgen Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg