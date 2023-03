Nach SWR-Informationen hat es heute Morgen bei einer Razzia gegen "Reichsbürger" in Reutlingen einen Zwischenfall gegeben. Dabei wurde ein SEK-Beamter leicht verletzt.

Am Mittwochmorgen gab es Durchsuchungen bei "Reichsbürgern" in mehreren Bundesländern. In Reutlingen hat es dabei mindestens einen Schuss gegeben. Ein Polizeibeamter des Spezialeinsatzkommandos Baden-Württemberg wurde laut Polizei leicht verletzt. Die Beamten hatten die Straßen rund um den Einsatzort im Reutlinger Stadtteil Ringelbach weiträumig abgesperrt. Weder Fahrzeuge noch Fußgänger kamen durch.

Schuss verletzt Polizisten aus Reutlingen

In weiten Teilen des Stadtgebiets war die Polizei in Zivilfahrzeugen unterwegs. Laut Polizeipräsidium Reutlingen hatte die Bundesanwaltschaft den Einsatz organisiert. Sie bestätigte auch, dass ein Schuss gefallen ist. Das SEK wollte im Auftrag des Generalbundesanwalts im Ermittlungsverfahren gegen die sogenannte Gruppe Reuß die Wohnung einer bis dahin unverdächtigen Person in Reutlingen durchsuchen. Diese Person hat laut Polizei auch geschossen. Der Einsatz steht im Zusammenhang mit der großen Razzia Anfang Dezember. Auch in Bayern und in Niedersachsen gab es Durchsuchungen.

Für den SEK-Einsatz in Reutlingen waren mehrere Straßen abgesperrt. SWR Harry Röhrle

Anwohner durch SEK-Einsatz verunsichert

Der Generalbundesanwalt hat das Ermittlungsverfahren wegen des Schusses auf einen SEK-Beamten als versuchtes Tötungsdelikt an sich gezogen. Laut SWR-Informationen sind viele Anwohner in dem betroffenen Reutlinger Wohngebiet verunsichert. Zeugen berichten von mehreren Schüssen. Wie oft tatsächlich geschossen wurde, ist noch unklar.