Nach einem deutschlandweiten Polizeieinsatz gegen eine terroristische Vereinigung sind nun 19 mutmaßliche Reichsbürger in Haft. Ein Schwerpunkt der Aktion war in Baden-Württemberg.

Die Polizei hat bei einem Großeinsatz eine terroristische Gruppe zerschlagen, die einen politischen Umsturz in Deutschland geplant haben soll. Sie scheint eng mit der "Reichsbürger"-Szene verbunden. Mehr als die Hälfte der 25 am Mittwoch festgenommenen Verdächtigen aus der Reichsbürgerszene ist inzwischen in Untersuchungshaft.

In 13 Fällen hätten Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof die Haftbefehle in Vollzug gesetzt, sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am späten Mittwochnachmittag. Bis zum Abend kamen sechs weitere hinzu: Ein Sprecher teilte mit, dass nun 19 Haftbefehle in Vollzug gesetzt worden seien. In keinem Fall, über den schon entschieden wurde, seien die Betroffenen wieder auf freien Fuß gekommen. Planmäßig sollen auch an diesem Donnerstag noch Verdächtige den Richtern des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden.

Eine Übersicht:

Ein Schwerpunkt der Aktion war in Baden-Württemberg. Hier waren laut Innenminister Thomas Strobl hunderte Polizeibeamte im Einsatz. Sie hatten am Mittwoch 38 Objekte durchsucht, unter anderem in Pforzheim, im Enzkreis, im Ortenaukreis, im Bodenseekreis und in den Kreisen Breisgau-Hochschwarzwald, Freudenstadt und Rottweil.

Zurück zur Übersicht

Bundesweit waren bis zu 3.000 Polizeikräfte in elf Bundesländern dabei, Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse im Auftrag des Generalbundesanwalts zu vollstrecken. Insgesamt gab es 150 Durchsuchungen. 25 Personen seien festgenommen worden, teilten Bundesanwaltschaft und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) mit. 22 der Festgenommenen wirft die Bundesanwaltschaft vor, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein. Drei gelten als Unterstützer. Zudem gebe es 27 weitere Beschuldigte.

Zurück zur Übersicht

Zu den Tatverdächtigen zählt auch die Berliner Richterin und frühere AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkemann.

Den Festgenommenen werde Unterstützung oder Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen, bekräftigte Frank. "Die Vereinigung hat sich nach unseren Erkenntnissen zum Ziel gesetzt, die bestehende staatliche Ordnung in Deutschland, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, unter Einsatz von Gewalt und militärischen Mitteln zu beseitigen."

Die Berliner Richterin und frühere AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkemann zählt auch zu den Tatverdächtigen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka

Zurück zur Übersicht

Das Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei Baden-Württemberg war ebenso im Einsatz, wie sogenannte "Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten" (BFE) der Bereitschaftspolizei und die Eliteeinheit GSG9 - das SEK der Bundespolizei. Koordiniert wurde die Aktion vom Bundeskriminalamt.

Zurück zur Übersicht

Bei den Razzien geht es um eine Gruppe von rund fünfzig Personen aus sogenannten Reichsbürgern, Anhängern der QAnon-Ideologie, militanten "Querdenkern" und Esoterikern. Sie sollen nach SWR-Informationen einen Umsturz geplant haben - mit Hilfe von Gewalt und militärischen Mitteln, sagte der Generalbundesanwalt.

Die Gruppe wollte aus Sicht der Ermittlerinnen und Ermittlern eine neue Regierung unter Führung eines Prinzen aus dem Hochadel einsetzen, der Anführer der Gruppe sein soll. Dabei handelt es sich um den Unternehmer Heinrich XIII. Prinz Reuß aus Hessen. Mit dem Umsturz sollte ein Staat nach Vorbild des Deutschen Reichs von 1871 errichtet werden. Ziel sei es auch gewesen, gewaltsam in den Bundestag einzudringen. Führende Ermittler bezeichnen den heutigen Einsatz gegen die Gruppe als beispiellos: "Das sprengt vom Umfang her alle Dimensionen."

Generalbundesanwalt Frank teilte mit, dass die Vereinigung als "eine Art Rat" aufgebaut sei. "Dies soll eine Regierungsorganisation sein." Unterteilt sei der Rat in Ressorts ähnlich der Regierung eines Staates. "Bereits einzelne Personen waren vorgesehen für die Übernahme einzelner Ressorts, darunter für das Justizressort eine ehemalige Abgeordnete des Deutschen Bundestages."

Für den Umsturz seien gezielt Soldaten und Polizisten angesprochen worden, teilte die Bundesanwaltschaft mit.

Was sind sogenannte Reichsbürger? Sogenannte Reichsbürger oder auch "Selbstverwalter" sind eine in Kleingruppen zersplitterte Szene, die die Bundesrepublik, ihre Institutionen und Gesetze nicht anerkennt. Für viele von ihnen besteht das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 fort oder sie bezeichnen die Bundesrepublik als "GmbH". Sie weigern sich oft, amtlichen Bescheiden Folge zu leisten oder Abgaben und Bußgelder zu zahlen. Häufig sind sie mit erfundenen Ausweisen oder Autokennzeichen unterwegs. Bundesweit schätzt der Verfassungsschutz die Zahl der sogenannten Reichsbürger und Selbstverwalter für das Jahr 2021 auf rund 21.000. Im Land gehören dem Milieu der Reichsbürger und "Selbstverwalter" laut Verfassungsschutzbericht Baden-Württemberg 2021 etwa 3.800 Personen an. Zehn Prozent von ihnen gelten als gewaltbereit. Analog zu Rechtsextremisten habe das Milieu eine hohe Affinität für Schusswaffen, so eine Sprecherin des Innenministeriums. Seit Beginn der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen steigt die Zahl der Reichsbürger im Land laut Verfassungsschutz merklich. 2020 rechnete der Verfassungsschutz noch mit 3.300, 2019 mit 3.200 Reichsbürgern. Wegen der Waffenaffinität und des Gewaltpotenzials in der Szene schätzt das Landesamt die Bedrohung, die von den sogenannten Reichsbürgern ausgeht, als hoch ein. Die Waffenbehörden wurden laut baden-württembergischen Innenministerium angewiesen, Reichsbürgern und "Selbstverwaltern" keine waffenrechtlichen Erlaubnisse zu erteilen und bereits erteilte soweit es geht zurückzunehmen. Zum 1. Februar dieses Jahres besaßen den Angaben zufolge 14 Reichsbürger und 9 Extremisten eine erlaubnispflichtige Waffe. Seit 2017 wurde die Erlaubnis bei 148 Reichsbürgern und Extremisten in Baden-Württemberg zurückgenommen.

Zurück zur Übersicht

Sorgen machten den Ermittlerinnen und Ermittlern vor allem mehrere frühere Soldaten des "Kommando Spezialkräfte" (KSK) der Bundeswehr, die zu den Beschuldigten gehören. Sie sollen besonders im Nahkampf ausgebildet sein. Unter anderem habe die Gruppe auch einen "militärischen Arm" organisiert, der eine "neue deutsche Armee" aufbauen solle, so Generalbundesanwalt Frank.

Die Ermittlungen richten sich demnach auch gegen einen aktiven KSK-Soldaten. Es soll sich um einen Mann aus dem Stab handeln. Nach Informationen des SWR und ARD-Hauptstadtstudios soll auch ein Dienstzimmer der Graf-Zeppelin-Kaserne in Calw durchsucht worden sein.

Unter den Beschuldigten sind nach SWR-Recherchen neben den früheren Soldaten auch Polizeibeamte und Ärzte. Zu den Festgenommenen gehören unter anderem die Richterin und ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkemann sowie der Adlige Prinz Heinrich XIII Reuß.

Zurück zur Übersicht

Den Angehörigen des Netzwerks soll laut Bundesanwaltschaft bewusst gewesen sein, dass ihre Pläne nur mit dem Einsatz von militärischen Mitteln und Gewalt hätten verwirklicht werden könnten. Dazu hätten auch Tötungen gehört. Für den Bundesgerichtshof ist diese Dimension bislang einmalig.

Zurück zur Übersicht

Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat die Reichsbürgerszene am Mittwoch als "staatsfeindliches, brandgefährliches und vor allem gewaltbereites Milieu" bezeichnet. Der Großeinsatz am Mittwoch gegen die Szene sei ein "präziser und erfolgreicher Schlag gegen den Rechtsextremismus und den Rechtsterrorismus" gewesen.

Der Verfassungsschutzexperte der SPD-Landtagsfraktion, Boris Weirauch, machte klar, die sogenannten Reichsbürger seien nicht einfach nur "Spinner, sondern mitunter gefährliche Terroristen". Man müsse ihnen mit der Härte des Rechtsstaates begegnen.

Zurück zur Übersicht