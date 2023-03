Bei Durchsuchungen im "Reichsbürger"-Milieu ist am Mittwoch ein Polizist in Reutlingen durch einen Schuss verletzt worden. Der mutmaßliche Schütze wurde vorläufig festgenommen. Laut ARD-Experte Holger Schmidt sieht man an diesem Fall, wie groß innerhalb der Szene die Ablehnung gegen die Polizei und den Staat ist. Man stehe jetzt mitten in einer großen und komplizierten Ermittlung.