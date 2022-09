Deborah Kölz arbeitet als Autorin beim SWR Rheinland-Pfalz. Hier finden Sie eine Übersicht über aktuelle Artikel von ihr und erfahren Persönliches.

Deborah Kölz ist Multimedia-Reporterin im SWR Studio Ludwigshafen. Dort ist sie im Einsatz für Hörfunk, Online, Fernsehen und Dasding vor Ort. Sie hat Medien und Kommunikation (MuK) in Passau studiert. Ihre Ausbildung zur Redakteurin hat sie danach bei der Journalistenschule ifp in München und bei der Kommunikationsabteilung des Bistums Trier gemacht.

Heimat: Da bin ich daheim

Sie kommt gebürtig aus Baden-Württemberg, aus dem Speckgürtel von Stuttgart, ist aber in Afrika aufgewachsen. Für ihre Arbeit im Studio Ludwigshafen ist sie nach Mannheim gezogen. Und wäre es dort am Rhein nicht dauernd so ein Baustellenchaos mit den Brücken wäre sie am liebsten auch noch in die schöne Pfalz gezogen, über die sie täglich berichten darf. Im Südwesten liebt sie vor allem die vielen Schlösser und Burgruinen.

Journalistin sein ist perfekt für neugierige Menschen

Sie liebt es, immer wieder Neues zu lernen, wenn ihr Menschen ihre Geschichten erzählen und sie mit in ihren Alltag nehmen. Oder hinter Kulissen blicken zu dürfen und mit vielen verschiedenen Leuten zusammen zu kommen. Diese Begeisterung und dieses Wissen möchte sie in ihren Beiträgen weitergeben.

Besonders häufig ist sie dabei für die junge Zielgruppe von Dasding @typisch.pfalz.ludwigshafen unterwegs - immer wieder auch mit wilden Selbstversuchen, etwa beim Röhnradfahren, historisches Fechten oder Fußballgolf.

#lovemyjob - Das war für Deborah Kölz journalistisch unvergesslich

Diesen Hashtag setzt sie leidenschaftlich unter Instagrampostings, wenn sie ihre Arbeit teilt. Momente, die für sie in ihrer Journalistenzeit unvergesslich bleiben, sind Reportereinsätze direkt an der Strecke des Hockenheimrings, auf der Vatikan-Presseterrasse bei einer Papstaudienz oder im Pfälzerwald beim Felsenklettern mit Fotografen #heimatliebe.

Auf folgenden Kanälen zu finden