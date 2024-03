Gründonnerstag ist einer der vollsten Tage auf den Straßen. Dazu kommen am Osterwochenende Baustellen und Demos in der Region Stuttgart. Der ADAC Württemberg gibt Tipps.

Der heutige Gründonnerstag ist normalerweise einer der staureichsten Tage im Jahr. Laut ADAC Württemberg. fahren an diesem Tag viele Menschen los, um Verwandte und Freunde über das verlängerte Osterwochenende zu besuchen. Wer am Samstag oder sogar erst am Ostersonntag fahren könne, der habe deshalb mehr Glück auf den Autobahnen, sagte Julian Häußler vom ADAC Württemberg dem SWR. Für alle Tage, auch den Freitag gelte: "Früh am Morgen vor acht Uhr losfahren oder abends nach 18 Uhr fahren, dann entgeht man eigentlich dem größten Stau."

ADAC Tipp: Früh oder Spät losfahren, für Baustellen mehr Zeit einplanen

Besonders voll und eng wird es laut Häußler in der Region Stuttgart immer auf der A8 in Richtung München, am Albaufstieg und bei der Großbaustelle bei Pforzheim. Grundsätzlich rät er, für Baustellen, die auf der gewünschten Route liegen mehr als die prognostizierte Zeit einzuplanen. Dort komme alles bei so viel Verkehr noch mehr ins Stocken.

So kommen Sie gut durch einen Stau Auf der rechten Spur in den Stau hineinfahren, da die linken Spuren meist stärker befahren sind

Autobahn nur verlassen, wenn das Navigationssystem eine Vollsperrung oder beim Umfahren eine große Zeitersparnis anzeigt

Gleichmäßige Fahrgeschwindigkeit beibehalten, damit andere Autofahrer nicht abbremsen müssen, und rechtzeitig vor Spurwechsel blinken

Zügig an Bau- oder Unfallstellen vorbeifahren

Am Ostermontag könne es dann auch nochmal voller werden, heißt es vom ADAC. Hier verteile sich der Rückreiseverkehr aber meist stärker, da einige Leute durch die Schulferien auch länger wegbleiben.

Baustellen und Demos über die Feiertage

Im Kreis Böblingen wird das Osterwochenende auch für einige Baustellen genutzt. Ab Samstag wird die K1073 an der Brücke über die Autobahn A81 bei Böblingen-Hulb zum Beispiel für eine Woche in Richtung Dagersheim voll gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Beim Ostermarsch in Stuttgart wird am Samstag vor Ostern für eine Waffenruhe und Frieden in der Ukraine und in Gaza demonstriert. SWR

In Stuttgart muss mit Verkehrsbehinderungen wegen der Ostermärsche gerechnet werden. Gegen 10 Uhr am Samstag startet eine Fahrraddemo zum Ostermarsch in Stuttgart-Vaihingen mit Schlossplatz als Ziel. Dort beginnt um 13 Uhr auch ein Demonstrationszug zu Fuß durch die Innenstadt. Und wer am Wochenende eine Baustelle nicht nur durchfahren oder umgehen möchte, der kann sich die Fortschritte von Stuttgart 21 am Samstag beim "Tag der offenen Baustelle" ganz nah anschauen.