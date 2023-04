per Mail teilen

Frisch geräucherte Forellen sind eine Delikatesse und mit unserem Rezept auf dem eigenen Herd ganz leicht selbst zu machen. Das Gericht erfordert lediglich ein wenig Fingerspitzengefühl und etwas Zubehör. Das Grundprinzip ist aber ganz einfach.

Portionen: 4 Schwierigkeitsgrad: mittel Koch/Köchin: Jörg Ilzhöfer

Zutatenliste:

2 oder 4 frische Forellen (bereits vom Fischhändler ausgenommen)

1 l Wasser pro Forelle

63 g Salz (je Liter Wasser ergibt eine 6%ige Salzlake)

20 g Räuchermehl/Späne (aus dem Angler- oder Jägerbedarf)

Zucker

Thymian

Lorbeerblatt

Rosmarin

Alufolie

Forelle räuchern – so geht’s

Die frischen und ausgenommenen Forellen noch etwas abwaschen und innen ausspülen.

Hier bekommen Sie die besten Forellen Forellen kaufen Sie am besten beim Fischhändler oder bei einem Forellenhof, denn dort werden die Fische auch schon für Sie ausgenommen und küchenfertig vorbereitet.

SWR Corinna Holzer

In einem Topf das Wasser und das Salz zusammen aufkochen und wieder erkalten lassen. Dann in einer Schüssel die Salzlake ansetzen und die Fische für 12 bis 15 Stunden in die kalte Salzlake legen.

Die Salzlake: Wie viel Salz auf 1 Liter Wasser beim Räuchern? Der Fisch wird in eine sechsprozentige Salzlake eingelegt. Das bedeutet 63 Gramm Salz auf einen Liter Wasser. Darin muss der Fisch bis zu 15 Stunden bleiben, damit sich das Salz gleichmäßig verteilen kann.

Nach dieser Zeit die Forellen aus der Lake nehmen, gut abtrocknen und 45 Minuten trocknen lassen.

SWR Corinna Holzer

In der Zwischenzeit in einem größeren, etwas tieferen Topf den Boden mit Alufolie auskleiden, darauf drei bis fünf Esslöffel Räuchermehl oder Späne geben. Ebenso einen Teelöffel Zucker untermischen, das karamellisiert leicht und gibt dem Fisch Farbe.

Darum sind Tannenhölzer zum Räuchern nicht geeignet Nehmen Sie keine Tannenhölzer, diese "harzen" stark aus und verbreiten einen unangenehmen Geruch. Buchenholz eignet sich am besten.

Wer möchte, kann gerne auch noch etwas frischen Thymian, ein Lorbeerblatt oder Rosmarin zugeben.

Deshalb ist die Alufolie im Topf wichtig Die Alufolie verhindert, dass der Boden des Bräters durch die Räucherspäne zerkratzt wird!

SWR Corinna Holzer

Vor dem Räuchern bei den Forellen auch noch die beiden Bauchlappen mit einem kleinen Kork oder Holzstück aufklappen. Dann verteilt sich der Rauch noch besser in der Forelle.

SWR Corinna Holzer

Im Anschluss die Forellen entweder auf einem Gemüsesieb-Einsatz oder auf eine erneute Schicht Alufolie (mit einigen Löchern versehen) legen. Dann den Deckel schließen und den Topf auf den Herd stellen. Jetzt die Herdplatte auf nahezu höchste Stufe schalten.

Der Deckel des Topfes sollte sehr gut schließen! Sobald an der Deckelseite etwas Rauch aufsteigt, kann der Herd wieder etwas heruntergeschaltet werden. Der Räuchervorgang beginnt nun und dauert zirka 35 Minuten. Nicht vergessen: Lüftung über dem Herd anmachen!

Nach dem Garen den Fisch aus dem Topf nehmen, auf "Handwärme" abkühlen lassen und mit Brot oder knusprigen Bratkartoffeln servieren. Perfekt dazu passt dann noch ein Kräuter-Schmand.

SWR Corinna Holzer

Baden-Württemberg: Land der Forellen Baden-Württemberg ist die Hochburg der Forellen. Rund ein Drittel der bundesweit erzeugten Forellenmenge stammt aus den Fischzuchten des Landes. Dabei macht die Regenbogenforelle den größten Anteil bei der Speisefischerzeugung aus. Bestens geeignet für die Zucht sind die klaren Bäche und Flüsse im Schwarzwald oder auf der Schwäbischen Alb. Viele der über 100 Haupterwerbsbetriebe sind alteingesessen, denn Fischzucht hat hier Tradition.

Das Rezept zum Herunterladen und Ausdrucken

Hier gibt es noch ein leckeres Rezept mit Räucherfisch

Übersicht aller SWR Rezepte