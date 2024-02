Chronik der Zerstörung: Nora Krug illustriert ukrainische und russische Kriegstagebücher

Die Illustratorin Nora Krug

Mit ihren Arbeiten zu zeitgeschichtlichen Themen und zum Umgang mit der Vergangenheit hat sich die New Yorker Illustratorin Nora Krug international einen Namen gemacht. So wurde die gebürtige Karlsruherin 2019 vom Londoner Victoria and Albert Museum als „Illustrator of the Year“ ausgezeichnet.

Die New York Times wertete ihre graphische Umsetzung von Timothy Snyders Band „Über Tyrannei“ als „Best Graphic Novel 2021“. Ihr Debüt „Heimat. Ein deutsches Familienalbum“, in dem Nora Krug die NS-Vergangenheit ihres Großvaters reflektiert, ist heute Schullektüre im Deutsch- und Geschichtsunterricht.

Nora Krug, Schriftstellerin aus Deutschland, zeigt beim Literaturfest „Bay Area Book Festival“ ihre Graphic Novel „Heimat. Ein deutsches Familienalbum“ (in der englischen Ausgabe mit dem Titel „Belonging“) picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Barbara Munker

Ihr Studium von Bühnenbild, Dokumentarfilm und Illustration in Liverpool beendete sie mit einer Dokumentation über Sarajewo und den jugoslawischen Bürgerkrieg. Seit dem Abschluss an der New Yorker School of Arts, einer der führenden Kunsthochschulen in den USA, konzentriert sich die Autorin vor allem auf ihre Arbeit als Zeichnerin.

Illustrieren bedeutet für sie, nicht schöne Bilder zu schaffen, sondern im Gegenteil, Inhalte auseinanderzunehmen, gängige Narrative zu hinterfragen und die Menschen aufzurütteln. Demokratie ist kein statischer Zustand, meint Nora Krug und fordert dazu auf, schon im Kleinen jeglichen autoritären Tendenzen und Ansichten zu widerstehen.