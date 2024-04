Nora Krug: Heimat. Ein deutsches Familienalbum

Manchmal findet man auf dem Dachboden Großmutter-Bilder, manchmal findet man hinter den Büchern des Großvaters Bücher, die eine andere, finstere Familiengeschichte erzählen. Manchmal begegnet man – weit weg von Zuhause – einem Menschen, der einem eine simple Frage stellt. Und dann fragt man sich selbst und befragt seine Geschichte neu, die seiner Nation und die seiner Familie (was ja ursächlich zusammenhängt). Nora Krug ist das so ergangen, kaum dass sie in New York ankam vor fast zwei Jahrzehnten. Krug, 1977 geboren in Karlsruhe und heute eine der bedeutendsten Comic-Strip-Macherinnen, Illustratorin, Dichterin, Professorin an der Parsons School of Design in New York, wusste vieles nicht, ahnte einiges aus ihrer Familiengeschichte. Dann fing sie an zu graben. Und grub und grub. Und förderte Material zutage, Bilder, Briefe, Texte, Erzählungen, Geschichten und Fotografien. Und dann machte sie ein Buch daraus wie eine knallbunte, finster grundierte Wunderkammer.



„Heimat“ heißt das Buch. Eine Frau steht da auf dem Cover auf einem Hügel, wie der Philosoph überm Nebelmeer schaut sie über Weiler und Felder. Ein brennendes Flugzeug fällt vom Himmel. „Ein deutsches Familienalbum“ heißt das Buch im Untertitel. Das ist seine Struktur. Und seine Stärke. Krug erstellt ein Lexikon der unbedingt deutschen Dinge, erzählt die Geschichte ihres Onkels, der hieß wie ihr Vater, aber mit 18 als strammer Nazi in Italien fiel, Bildergeschichten, Textartefakte, Fotos. Kein Comic, kein geschichtlicher Kindergeburtstag. Ein höchst ernsthaftes Graphic Memoire für uns alle, von dem man schwer loskommt. Und ein Anlass, mit dem eigenen Familienalbum zu beginnen.

Heimat. Ein deutsches Familienalbum Autor: Nora Krug Verlag: Penguin ISBN: ISBN 978-3-328-60005 Nora Krug, geboren 1977 in Karlsruhe, studierte Bühnenbild, Dokumentarfilm und Illustration in Liverpool, Berlin und New York. Ihre Zeichnungen und Bildergeschichten erscheinen regelmäßig in großen Tageszeitungen und Magazinen (u. a. The New York Times, The Guardian, Le Monde diplomatique). Sie ist Fulbright-Stipendiatin und erhielt zahlreiche Preise und Förderungen, u. a. durch die John Simon Guggenheim Memorial Foundation, die Pollock-Krasner Foundation und die Maurice Sendak Foundation. Krug ist Professorin für Illustration an der Parsons School of Design in New York und lebt in Brooklyn.