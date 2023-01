per Mail teilen

Ananda Klaar setzt sich für Fridays for Future und Black Lives Matter ein und fordert mehr politische Teilhabe für junge Menschen: "Alte machen Politik für Alte".

Florian Traussnig

Ananda Klaar und der Generationenkonflikt

Ananda Klaar ist wütend auf die ältere Generation. Sie fordert mehr politische Teilhabe und Aufmerksamkeit für die Belange von jungen Menschen.

»In unserer alternden Gesellschaft werden "die Jungen" und ihre Interessen übergangen, sie dürfen nicht mitbestimmen und haben keine Lobby, und das nicht erst seit der Corona-Pandemie.«

Klimaktivistin bei "Fridays For Future" und "Black Lives Matter"

2022 hat Ananda Abitur gemacht und ihren Heimatort am Bodensee in Richtung Leipzig zum Studieren verlassen. 2003 wurde die Tochter einer indonesischen Mutter und eines deutschen Vaters geboren, schon früh war sie politisch aktiv, trug wütende Slams und politisch motivierte Texte vor.

Sie engagiert sich für die Bewegungen für "Fridays for Future" und "Black Lives Matter".

Aufschrei gegen die Übermacht der Alten "Nehmt uns endlich ernst!"

Neben Ihrem Abitur schrieb sie dann ihr erstes Buch, in dem es um die drängenden Probleme der jungen Generation geht: Klimawandel, fehlende Chancengleichheit oder das Rentensystem. In SWR1 Leute spricht Ananda Klaar über ihre Forderungen und verrät, was sie als politische Aktivistin anders machen würde.

Schon 2021 löste ihr Artikel in der Zeit "Zählt nicht länger auf unsere Selbstlosigkeit!" eine Debatte darüber aus, inwiefern junge Menschen das Recht hat, gegen die Älteren das Wort zu erheben.