Will ganzheitliche Energieversorgungsunternehmen fördern.

Strom aus der Steckdose, sauberes Trinkwasser, eine warme Heizung und eine zuverlässige Entsorgung der Abwässer sind in Deutschland selbstverständlich. Dafür sorgen mehr als 270.000 Beschäftigte in der Energie- und Wasserwirtschaft. Seit 2018 steht Marie-Luise Wolff dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) vor. Und sie ist Vorstandschefin des Darmstädter Energieversorgers Entega AG. Im vergangenen Jahr wurde sie zur „Energiemanagerin des Jahres“ gewählt. Was sind die substanziellen Veränderungen der Energiewirtschaft, welche Rolle spielt die Energie- und Klimapolitik und wie soll ein ganzheitliches Energieversorgungsunternehmen aussehen? Antworten gibt die Präsidentin des BDEW Marie-Luise Wolff in SWR1 Leute.