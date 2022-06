per Mail teilen

Fordert radikale Veränderungen zum Klimaschutz.

Er fliegt nicht, er hat keinen Führerschein und fährt nicht Auto. Er hat keine Mikrowelle und keine Spülmaschine. Er hat kein Handy und ernährt sich vegan. Wer diesen Mann nun in einer einsamen Berghütte verortet, der irrt. Felix Ekardt ist Jurist, Soziologe und Religionswissenschaftler. Er hat eine Professur an der Universität Rostock und er leitet die Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik in Leipzig. Und er fordert eine radikale Änderung unseres Verhaltens und der politischen Vorgaben, um den Planeten Erde zu retten.

oekom verlag Wir können uns ändern Gesellschaftlicher Wandel jenseits von Kapitalismuskritik und Revolution Autor Felix Ekardt Verlag: oekom verlag ISBN: 978-3865818423