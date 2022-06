Prof. Hartmut Rosa

Beschäftigt sich mit allen Fragen der Zeit und sieht in Corona den größten Entschleuniger seit 200 Jahren.

"Das Coronavirus ist der radikalste Entschleuniger, den wir in den letzten 200 Jahren erlebt haben!" Das sagt ein Wissenschaftler, der sich als Soziologe seit langer Zeit mit allen Fragen der Zeit, mit Be- und Entschleunigung, mit Stress und Getrieben-Sein beschäftigt. Hartmut Rosa hat einen Lehrstuhl an der Universität Jena. Er ist Direktor des Max-Weber-Kollegs an der Universität Erfurt. Und er arbeitet aktuell in einem traditionell ruhigen Ort: In seinem Dorf im Schwarzwald.