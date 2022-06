per Mail teilen

Wertete Ernährungsstudien aus und erstellte 12 Regeln

Bas Kast ist Biologe, Psychologe und ein sehr erfolgreicher Wissenschaftsjournalist. Er schrieb Bestseller darüber, wie Liebe und Leidenschaft entstehen und warum der Bauch dem Kopf beim Denken hilft. In seinem neuen Buch "Der Ernährungskompass" wertet er alle wichtigen Ernährungsstudien der letzten Jahre aus und kommt zu erstaunlichen Ergebnissen. Vieles was wir für gesund halten, kann unseren Körper nachhaltig schädigen. Und umgekehrt ist manches, was wir für schädlich halten, erstaunlich gesund.