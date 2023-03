Truckerin Marion Lux: Starke Frau im Lkw Führerhaus

per Mail teilen

Achtung Klischee: Der Beruf des Truckers ist Männersache! Stimmt. Noch – denn Truckerinnen wie Marion Lux erobern die Sitze im Führerhaus der großen Lkw.

SWR1 Hörerin Marion Lux: Konkurrenz für Lkw Fahrer

Immer mehr Frauen entschließen sich, bisherige Männerdomänen zu erobern: Zwischen 2010 und 2020 stieg nach Angaben des Statistischen Bundesamtes der Frauenanteil unter den angehenden Berufskraftfahrerinnen von drei auf zehn Prozent. Mit dazu gehört SWR1 Hörerin Marion Lux. Sie ist seit 12 Jahren im Fernverkehr unterwegs. Muss sie sich auf der Straße gegen Klischees wie "Trucker Babe Sabrina" wehren?

Trucker: Schöner Beruf mit Schattenseiten

Für Marion ist Lkw fahren ein schöner Beruf, auch wenn Freizeitmöglichkeiten Mangelwaren sind, Toiletten unterwegs einem Abenteuer ähneln oder Einkaufen mit dem Brummi fast unmöglich ist. So weit wie in den USA sind die Frauen hier noch nicht: Dort können Truckerinnen auch mal ein sechsstelliges Jahresgehalt kassieren.

Kraftfahrer: Der Nachwuchs fehlt

Ein Drittel der Kraftfahrer in Deutschland ist 55 Jahre alt oder älter. Das heißt, dass in den kommenden Jahren Tausende von ihnen in Rente gehen und weiblicher Nachwuchs gebraucht wird. Kommen keine Frauen nach, wird das Klischee bleiben: Der Beruf des Truckers ist Männersache! Aber es gibt ja noch SWR1 Hörerin Marion – und die 38-jährige Daniela: Sie hat von Bürokauffrau auf Truckerin umgeschult.