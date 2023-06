"Isch bin halt en Pälzer" ;-) In Ludwigshafen am Rhein geboren, in Bad Dürkheim aufgewachsen und jetzt in Rheinhessen, Gau-Odernheim, daheim. Wenn man, wie ich, nicht kochen kann, dann isst man halt einfach… Und wenn man Hunger hat, muss es schnell gehen und schmecken. Da haben wir Pfälzer es einfach, wie man sieht. Eine Pfälzer Hausmacherplatte geht schnell und macht satt.