SWR1 Moderatorin Steffi Stronczyk tat sich schwer damit, eigenes Brot zu backen – bis sie dieses Rezept entdeckte. Ein Grund mehr, es selbst mal auszuprobieren!

Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: mittel

SWR1 Moderatorin Steffi Stronczyk ist ein großer Fan von Brot – insbesondere von ihrem selbstgebackenem! SWR Steffi Stronczyk

Ich liebe Brot. Ich liebe backen. Aber: ich liebe es nicht, Brot zu backen. Ich hatte mal einen Sauerteig, den habe ich gehegt und gepflegt. Aber: mein Brot daraus ist einfach nichts geworden. Auch Brotbacken ohne Sauerteig ist bei mir in einer kleinen Katastrophe geendet. Trotz gehenlassen hatte ich platte Flatschen, die kein Mensch essen konnte. Und als ich das Brotbacken dann den Experten überlassen wollte, mein Brot nur noch beim Lieblingsbäcker kaufen wollte, fiel mir dieses Rezept in die Hände: Haferflocken-Quark-Brot.

Zutaten

500 g Magerquark

500 g kernige Haferflockem (wer mag kann auch halb-halb machen: 250g kernige und 250g zarte Haferflocken)

1 TL Salz

3 Eier, Größe M

2 Pck. Backpulver

2 mittelgroße Karotten (alternativ 1 Apfel – das habe ich aber noch nicht ausprobiert, ich nehme immer ein, zwei Karotten je nach Größe)

In das Brot von Steffi Stronczyk kommen neben Quark und Haferflocken auch gerne mal Karotten oder Äpfel. SWR Steffi Stronczyk

Zubereitung

Die Eier in einer Schüssel aufschlagen, sorgfältig verrühren. Karotte(n) schälen und kleinraspeln, dann zusammen mit dem Quark zu den Eiern geben und alles verrühren. Danach die Haferflocken, das Backpulver und das Salz rein. Alles kräftig miteinander verkneten. Eine Kastenform mit Backpapier auslegen und den Teig hineingeben (bitte nicht ohne Backpapier, der Teig klebt wie verrückt – auch an beschichteten Formen!). Eine Viertelstunde ruhen lassen und ab in den (vorgeheizten) Backofen: 45 Minuten bei 180 Grad.

Ich warte meist bis zum nächsten Tag, bis ich das frischgebackene Brot anschneide.

So sieht das Brot aus, wenn es frisch aufgeschnitten wird. Da kriegt man doch gleich Lust auf eine leckere Stulle mit Käse und Gurken. SWR Steffi Stronczyk

Pro-Tipp: Ich habe den Teig kürzlich auch in Muffinförmchen und einer kleinen Herzkuchenform gebacken. Funktioniert super! Aber auch da bitte nicht das Backpapier vergessen. Muffinförmchen aus Papier haben bei mir leider völlig versagt.

Das Brot kann man mit jeder Art von Belag essen. Da ich aber so süßen Aufstrich nicht mag, habe ich es bisher nur mit Käse, Salami oder Hähnchenbrust gegessen. Es kann übrigens auch getoastet oder gegrillt werden. Das Haferflocken-Quark-Brot hält sich gut gekühlt ungefähr eine Woche, ich habe es aber auch schon mal eingefroren und dann wieder aufgebacken/ getoastet. Auch das klappt super.

Über Steffi

Steffi Stronczyk SWR

Ich moderiere regelmäßig den Vormittag (9 - 12 Uhr), oft auch den Nachmittag (13 - 16 Uhr), an den Wochenenden und überall dort, wo ich gebraucht werde.

Ich liebe es zu backen. Es kann auch schon mal passieren, dass ich zur Weihnachtszeit so viel backe, dass dann das SWR1 Rheinland-Pfalz-Team mein "Kollegenglück" zu spüren bekommt – in Form von selbstgebackenen Zimtschnecken oder Keksen, die ich mitbringe.

Es gibt für mich eigentlich nichts Schöneres als eine Scheibe frisches Brot. Ich kann das auch zu jeder Mahlzeit essen, Brot wird nie langweilig. Mal Belag pur, dann wieder mit Gurke, Tomate oder Salat dekoriert.

Brot erinnert mich an meine Kindheit: die geschmierten Brote mit einem Salatblatt drin, die meine Tagesmutter "Tante Rosi" gemacht hat, wenn wir ins Freibad sind. Oder auch das klassische "Abendbrot" in meiner Kindheit, mit Mama und Papa am "Abendbrot"-Tisch.

