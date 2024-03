Das Rathaus, der Maschsee, Hannover 96 und Gerhard Schröder – all das verbindet man mit Hannover.

Die dortige Musikszene haben viele nicht auf dem Schirm, dabei kommen aus der niedersächsischen Hauptstadt einige große Namen.

Rock You Like A Hurricane – Scorpions

Sie sind eine der großen deutschen Rockbands schlechthin. Seit fast 60 Jahren gibt es die Scorpions schon und damit machen sie den Rolling Stones in Sachen Langlebigkeit Konkurrenz. Für Sänger Klaus Meine fühlt sich die Zeit mehr als fünf Leben an, "aber an einem Stück gelebt".

Rudolf Schenker, Gitarrist der Band Scorpions aus Hannover, live auf "Rock Believer Tour 2023". dpa Bildfunk Picture Alliance

Aber auch die Scorpions haben mal klein angefangen. 1973 probten sie noch in einem muffigen Schulkeller und niemand konnte darin aufrecht stehen – außer Sänger Klaus Meine mit knapp 1,70 Metern. Aber bis zu den Welthits, wie "Wind Of Change" dauerte es dann doch noch etwas.

Siegerin für Deutschland: Lena

Sängerin Lena Meyer-Landrut kommt aus Hannover und schaffte es mit ihrem Song "Satellite", den Eurovision Song Contest nach Deutschland zu holen. dpa Bildfunk Picture Alliance

"Was wird aus Hannover, wenn die Scorpions nicht mehr sind?" hat mal jemand gesungen. Aber es gibt ja noch Lena Meyer-Landrut, die auch aus Hannover kommt und 2010 für Deutschland den Eurovision Song Contest gewonnen hat. "Germany – 12 Points!" Das ist lange her. Inzwischen ist sie glücklich mit Sänger Mark Forster verheiratet und hat mit ihm einen Sohn.

Was macht das Pferd im Schlachthaus? Fury in the Slaughterhouse

Aus Hannover kommt auch die Band Fury in the Slaughterhouse. "Time To Wonder" ist einer ihrer größten Hits. Eigentlich hatte sich die Band 2008 aufgelöst, doch für ein Heimspiel der Fußballmannschaft Hannover 96 haben sie sich 2011 wieder zusammengefunden und machen seitdem wieder gemeinsam erfolgreich Platten.

Spanische Gefühle mit Marquess

Musikalisch noch überraschender sind Marquess. Die kommen nicht von einem traumhaften Badestrand in Spanien, sondern aus dem eher kühlen und regnerischen Hannover. Vielleicht gerade deshalb gibt es in ihren Songs viel Sonne und Strand.

"Vayamos Compañeros" ("Freunde, lasst uns gehen") kommt einem Spanisch vor und ist es auch. Aber echte Spanier lästern eher über Marquess und die holprigen Texte. Doch der Song macht beim Hören trotzdem Spaß!

Hannover ist zwar alles andere als mediterran, aber Marquess-Sänger Sascha Pierro gibt alles dafür, dass sein Eigenheim zumindest danach aussieht: In der Küche steht schon die Paella-Pfanne bereit und an dem Sangria-Brunnen arbeitet er wohl noch...

Kulinarisches Hannover

Hier darf gerne etwas Handfestes aufgetischt werden. Zum Beispiel Ragout mit Rinderzunge, Mettbällchen, oder Champignons und Würstchen, die in einer würzigen Brühe geschmort wurden. Und das schmeckt in Niedersachsen bestimmt besser als in Barcelona. Zum Dessert gibt es dann die Welfenspeise als kleine Hommage an das ehemalige Königreich Hannover.