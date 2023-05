Nachdem die Scorpions ihren Hit "Wind of Change" auch in einer russischen Version aufgenommen hatten, wurden sie 1991 vom damaligen sowjetischen Präsident Michail Gorbatschow in den Kreml eingeladen. Mittlerweile hat die Band übrigens den Text der Rock-Ballade geändert. Der alte Text habe Russland zu sehr romantisiert, was seit dem Krieg in der Ukraine nicht mehr richtig sei.