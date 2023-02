Fury In The Slaughterhouse – "Mono" (mit Thorsten Wingenfelder)

Vor 30 Jahren haben Fury In The Slaughterhouse ihr fünftes Album "Mono" veröffentlicht und damit einen großen Sprung nach vorne gemacht.

Mit "Mono" klang die Band zum ersten Mal so, wie sie klingen sollte, erzählt Gitarrist und Songwriter Thorsten Wingenfelder im Podcast. In das fünfte Album der Band wurde ganz viel Liebe und Arbeit gesteckt. Zum Mixen und Mastern, also dem Feinschliff des Albums, ist die Band nach Amerika in ein neues bzw. umgebautes Studio gegangen und dort haben ganz viele verschiedene Faktoren zusammengetroffen und habe eine Magie erzeugt, die nicht reproduzierbar ist, erklärt Thorsten Wingenfelder. Plötzlich klang die Band "international".

Olaf Heine

Die Problematik mit dem Bandnamen

Im Podcast erklärt Thorsten Wingenfelder nicht nur die Entstehungsgeschichte des fünften Albums "Mono", sondern er erzählt auch, wie die Band Mitte der 80er zusammengefunden hat und wie der Bandname auf einer Party entstanden ist. Thorsten Wingenfelder selber hat auch eine sehr eindeutige Meinung zum Bandnamen:

Der Name ist totaler Scheiss!

Fury in the Slaughterhouse Ronja Hartmann

Wolfgang Niedecken und Fury in the Slaughterhouse

Wie die damals noch junge Band sich in dem harten Musikgeschäft zurechtfindet, sich selbst treu bleibt, hat sie unter anderem auch von BAP-Gründer Wolfgang Niedecken gelernt. Die deutsche Musiklegende hat sich in den Anfangstagen der Band angenommen, ihr weitergeholfen und sie gefördert.

Mit den Jahren ist zwischen Wolfgang Niedecken und Fury in the Slaughterhouse eine enge Freundschaft mit familiären Zügen geworden, so beschreibt es Thorsten Wingenfelder.

Keith Richards, U2, die Beatles und Co.

Im Podcast sprechen wir unter anderem auch darüber, was Fury in The Slaughterhouse, Keith Richards, U2 und die Beatles gemeinsam haben.

"Mono" ist bereits das fünfte Studioalbum von Fury In The Slaughterhouse. 2023 feiert das Album seinen 30. Geburtstag! SPV, Slaughterhouse Records, RCA Records Mono Label: SPV, RCA Records, Slaughterhouse Records Titelliste: The Brainsong Every Generation Got Its Own Disease Dead Before I Was Born Radio Orchid Waiting for Paradise Haunted Head and Heart Dead and Gone When God Goes Home Friendly Fire Hell Gets You Nowhere Money Rules In Your Room Money Junkie

