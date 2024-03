Bei britischer Musik denken wir an London oder Liverpool, weniger aber an Newcastle. Dabei sind Mark Knopfler, Sting und John Miles echte "Geordies", also am River Thyne in Newcastle geboren und waschechte britische Musik-Legenden.

Newcastle liegt "weit vom Schuss"

Newcastle upon Tyne, also Newcastle am Fluss Tyne, hat heute etwas mehr als 300.000 Einwohner und ist ungefähr so groß wie Mannheim. Die Stadt liegt im Norden Englands, ist weit vom Schuss und wird öfter mal ein bisschen vernachlässigt – das ist zumindest das Klischee. Die eher reichen Schnösel leben im Süden der Stadt und im Norden wohnt die Arbeiterklasse. Newcastle war auch lange berüchtigt für seine Industrie: Kohle, Stahl, Rüstung – und ruppige Leute.

John Miles ist ein "Geordie"

In und um Newcastle am Fluss Tyne spricht man einen besonderen Dialekt: "Geordie", weshalb es kaum verwunderlich ist, dass die Bewohner der Region im Rest des Königreiches auch einfach als "Geordies" bezeichnet werden.

Einer der berühmtesten Söhne der Stadt Newcastle ist wohl die Musik-Legende John Miles. Miles wird 1949 zwar nicht direkt in Newcastle, sondern im benachbarten Jarrow am Tyne geboren, hat aber in Newcastle seine erste große Liebe gefunden – und seine letzte – die Musik. John Miles verstirbt am 5. Dezember 2021 in seiner Heimatstadt Newcastle.

Pet-Shop-Boy Neil Tennant kommt nicht aus Newcastle

Auch Neil Tennant von den Pet Shop Boys wird als "Geordie" zwar nicht direkt in Newcastle, aber fast um die Ecke in North Shields am Tyne geboren, und wächst später in Newcastle auf. Sein Pet-Shop-Boys-Partner Chris Lowe kommt dagegen aus Blackpool. Gegründet werden die Pet Shop Boys dann in London.

Auch echte "Geordies" sind Sting und Mark Knopfler

Was viele nicht wissen: Einige der ganz Großen der Musik kommen aus Newcastle, zum Beispiel Gordon Sumner, besser bekannt unter dem Namen Sting. Auch der Kopf der Dire Straits, Gitarrist Mark Knopfler stammt aus Newcastle.

Studenten, Fußball und Pease Pudding

Heute ist Newcastle vor allem eine Studentenstadt und die Heimat des Fußballclubs Newcastle United. Fußballfans aus anderen Orten der Welt regen sich gerne mal darüber auf, dass der Club inzwischen einem saudischen Konsortium gehört. Den Geordies selbst ist das allerdings ziemlich egal. Die freuen sich, dass sie wieder wer sind.

In Newcastle isst man übrigens gerne sogenannten "Pease Pudding", also Erbsenpüree, und trinkt dazu ein Brown Ale Bier. Das ist bestimmt nicht ganz so beliebt im Rest der Welt, wie die Musik von dort.