Für viele Musikfans gab es eine Überraschung: Ganz spontan erschien im Januar neue Musik von Mark Knopfler. Nach der unerwarteten Single "Ahead Of The Game", folgt nun sein neues Album "One Deep River" am 12. April 2024.

Die erste Single aus Knopflers neuem Album "One Deep River" hat den Tag im Januar von SWR1 Musikredakteurin Katharina Heinius ganz schön auf den Kopf gestellt. Audio herunterladen (874 kB | MP3) Mein Redaktionstag heute Morgen hat mit der Meldung begonnen, dass Mark Knopfler möglicherweise ein neues Album herausbringen wird – im April. Das waren die ersten Gerüchte. Und heute Mittag war dann plötzlich schon die erste Single aus dem Album da. "Ahead Of The Game" ist für mich ein typischer Mark Knopfler Song. Er hat dieses leicht treibend-rollende in der Musik und ein ganz klares vorantreibendes Gitarrenriff und dabei diese typisch Knopflerische-Lässigkeit. Toller Song! Und auch ein spannendes Thema, denn es geht im Song über den Erfolg oder Nicht-Erfolg eines Singer-Songwriters, der zwar immer und immer weiter macht und mit seinen Geschichten Songs schreibt. Aber er weiß auch, dass man nur ein bis zwei Mal im Leben die Chance auf einen ganz ganz großen Hit hat. Mark Knopfler hatte mit den Dire Straits natürlich mehr Hits. Aber klar, die Frage ob ein Hit ein Glücksfall im Leben ist oder als Musiker und als Singer-Songwriter doch eher eine Bürde, weil immer alles, was man macht, mit dem großen großen Hit verglichen wird. Diese Frage stellt Mark Knopfler in diesem Song ganz klar. Am 12. April soll dann das komplette neue 10. Solo-Studioalbum von Knopfler erscheinen. Ich freue mich darauf – auch auf ein Album mit sehr wahrscheinlich leichten, fließenden Knopfler-Songs, wie wir es von ihm gewohnt sind. So wird das Album aktuell auch von ihm angekündigt. Mark Knopflers neues Album "One Deep River" British Grove / EMI / Universal Music Group One Deep River Label: British Grove / EMI / Universal Music Group Titelliste: Two Pairs Of Hands Ahead Of The Game Smart Money Scavengers Yard Black Tie Jobs Tunnel 13 Janine Watch Me Gone Sweeter Than The Rain Before My Train Comes This One’s Not Going To End Well One Deep River