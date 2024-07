per Mail teilen

Am 26. Juli beginnen die Olympischen Sommerspiele in Paris mit einer großen Eröffnungszeremonie. Die spannenden Wettbewerbe sorgen garantiert für Gänsehaut-Momente. Für die passende Musik ist auch gesorgt.

Mit "Einfach machen" haben Johannes Strate und seine Band Revolverheld den offiziellen ARD-Song für die Olympischen Spiele und die Paralympics geliefert. Zu welcher Sportart der Song am besten passt und worauf der Sänger sich in Paris besonders freut, erzählt er hier.

SWR1: Der Songtitel klingt tatsächlich ziemlich hamburgisch – nicht lang schnacken, einfach machen.

Johannes Strate: Schon so ein bisschen. Wir haben schon länger mit dem Satz herumexperimentiert und überlegt, wo das wohl passen könnte. Und als dann die Anfrage von der ARD kam, war es irgendwie klar, der Sportkontext ist eigentlich perfekt.

SWR1: "Einfach machen" ist so eine schnelle, treibende Song-Hymne. An welche der 32 Olympischen Sportarten denkst du bei dem Rhythmus des Songs?

Strate: Ich weiß jetzt nicht, wie genau die Pace von diesem Song ist, aber wahrscheinlich könnte man auf das Tempo ganz gut laufen. Ballsportarten weiß ich jetzt nicht so, aber die Aussage passt natürlich allgemein sehr gut zu allen Sportarten, die bei Olympia betrieben werden. Aber wahrscheinlich ist es Leichtathletik, ich kann mir vorstellen, dass darauf laufen gut geht.

Ich glaube, das wird alles sehr spektakulär.

SWR1: Ihr werdet als Band euren Olympia-Song live im Olympischen Dorf bei den Deutschen spielen. Das finde ich schon ziemlich klasse!

Strate: Das ist für uns natürlich eine große Freude und Ehre, dass wir nach Paris fahren können und so dicht dran sein können. Wann kann man das schon mal? Als Normalsterblicher so dicht am Team Deutschland zu sein ist natürlich toll und da freuen wir uns sehr. Ich habe gerade schon ein Foto von der Bühne gesehen, ich glaube, das wird alles sehr spektakulär.

SWR1: Gibt es eine Lieblingsdisziplin, die du dir vor Ort anschauen kannst?

Strate: Es ist in der Tat nicht ganz einfach, da hereinzukommen, aber ich hoffe, dass ich es zum Beachvolleyball schaffe. Die haben da so ein ganz spektakuläres Stadion direkt am Eiffelturm aufgebaut, da sitzt du dann auf der Tribüne, unten spielen die Jungs und Mädels Beachvolleyball und im Hintergrund ist der Eiffelturm. Das ist schon sehr cool. Außerdem habe ich den Sport früher selber betrieben.

SWR1: Die Sportler müssen auf den Punkt Leistung liefern, da muss es ganz schnell gehen und sie müssen top auf den Punkt dabei sein. Ihr als Band kennt das auch – alle gucken zu und dann muss alles stimmen.

Strate: Profisport und Musik haben durchaus eine gewisse Verwandtschaft. Du kommst raus auf die Bühne, die Tartanbahn oder den Platz und musst in dem Moment abliefern und funktionieren. Bei uns ist es natürlich so, wir können auch mal ein Fehler machen und die Leute finden es lustig.

Ein Fehlpass beim Hockeyspieler ist vielleicht auch noch lustig, aber wenn die Leichtathletin über die erste Hürde stolpert, dann ist der Fehler wirklich wahnsinnig ärgerlich. Ich glaube Sportler*innen müssen einfach noch ein bisschen akkurater, noch ein bisschen perfektionistischer unterwegs sein.

SWR1: Und für Olympia haben die auch nur alle vier Jahre Gelegenheit. Das ist dann schon sehr aufregend.

Strate: Eben! Wenn ich mir vorstelle, ich spiele nur alle vier Jahre ein Konzert und das muss perfekt sein – das finde ich schon schwierig.

