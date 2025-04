Linda Perry wird heute 60 Jahre alt. In den 90er-Jahren hatte sie als Frontfrau der 4 Non Blondes einen Riesenhit gelandet: "What’s Up?" ist bis heute ein fester Bestandteil jeder Coverband-Setlist.

Der Hype um die Band war damals groß – allerdings auch schnell wieder vorbei. Es blieb bei diesem einen Hit, ein klassisches One-Hit-Wonder. 4 Non Blondes - What's Up (Official Music Video) Pleite, Anruf, Durchbruch: Linda Perrys zweite Karriere Trotzdem ist Linda Perry heute ein großer Name in der Musikwelt. Zunächst machte sie als Sängerin mit den 4 Non Blondes kurz Karriere, versuchte sich danach solo – und scheiterte damit krachend. Perry war schließlich Anfang der 2000er Jahre bankrott. Doch dann kam der Anruf: – am anderen Ende: Pink. Die war mit Perrys Musik aufgewachsen, nannte sie ihr Jugendidol und bat sie um Hilfe bei ihrer Platte. Perry half. Und wie. Linda Perry in den 90er-Jahren als Frontfrau der 4 Non Blondes. picture-alliance / Reportdienste Fryderyk Gabowicz Perry fand schließlich ihren Platz im Musikbusiness neu – abseits des Rampenlichts, als Komponistin und Produzentin. Und in dieser Rolle wurde sie zur absoluten Hit-Maschine. Sie hat zahlreiche erfolgreiche Songs geschrieben oder produziert, darunter "Get The Party Started" von Pink, "Candyman" von Christina Aguilera, "Next Plane Home" von Daniel Powter und "Beautiful" von Christina Aguilera. Audio herunterladen (4,5 MB | MP3) Doch Linda Perry arbeitet noch mit weiteren ganz großen Namen der Branche zusammen: Dolly Parton, Adele, Céline Dion und viele mehr. Sie war außerdem die Erste, die James Blunt unter Vertrag nahm – und ist bis heute bekannt dafür, sich vom Mainstream abzugrenzen. Ihre Produktionen klingen nie beliebig, sondern transportieren Gefühl, Persönlichkeit und Haltung. Genau dafür wird sie bis heute gefeiert – auch wenn sie selbst lieber im Hintergrund bleibt.