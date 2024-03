Berlin, Hamburg oder München gelten bei uns als die Zentren der Pop- und Rockmusik.

Dass aus der Rheinmetropole Düsseldorf neben Senf, der längsten Theke der Welt oder dem Altbier Stars wie Kraftwerk, Doro Pesch, die Toten Hosen oder Westernhagen kommen, ist dagegen nicht unbedingt jedem bekannt.

SWR1 Musikredakteur Johannes Heuft hat sich die Düsseldorfer Musikwelt mal genauer angeschaut.

Düsseldorf ist nicht nur eine Mode- und Kunststadt, sondern auch die Heimat der Toten Hosen, von Westernhagen, Doro Pesch oder Kraftwerk.

Die Toten Hosen im Ratinger Hof

Denkt man an Musiker aus Düsseldorf, gehören ganz klar Die Toten Hosen dazu. Die ersten Schritte als Band haben sie unter anderem in einer Kneipe namens Ratinger Hof gemacht. Da gab es Neonröhren, keine Sofas, und sonst auch nichts außer bekritzelte Wände. Ende der 1970er- und Anfang der 1980er-Jahre war der Ratinger Hof der Underground-Szenetreff schlechthin. Klar – da spielten Die Toten Hosen auch noch puren Punk! Gut zu hören ist das auf dem Song "Modestadt Düsseldorf".

Westernhagen kommt aus Düsseldorf

Bleiben wir mal bei deutscher Rockmusik: Marius Müller-Westernhagen kommt auch aus der Stadt am Rhein. Sein "Revier", wie er im Song "Wieder Hier" singt, ist also Düsseldorf. Dort ist er aufgewachsen und er hat in der Stadt auch seine Schauspielausbildung gemacht. Einige erinnern sich vielleicht noch an den Film "Theo gegen den Rest der Welt" aus dem Jahr 1980, in dem Westernhagen die Hauptrolle spielt.

1980 jagt Marius Müller-Westernhagen im Film "Theo gegen den Rest der Welt" als Spediteur Theo Gromberg die Diebe seines eigenen Lastwagens. Westernhagen ist in Düsseldorf geboren und dort aufgewachsen.

Elektropop aus Düsseldorf: Kraftwerk

Weltweit bekannt als musikalische Marke sind Kraftwerk. Von Düsseldorf aus haben sie den Elektropop erfunden. "Autobahn" von 1974 ist einer der ganz großen Kraftwerk-Hits. Seit den 70er Jahren waren Kraftwerk Weltstars. Musikgrößen wie Michael Jackson, David Bowie oder Cyndi Lauper wollten mit ihnen zusammenarbeiten, aber Kraftwerk lehnten stets ab.

Düsseldorf – Zuhause der "Queen of Metal" Doro Pesch

Kommen wir mal zu einem anderen Genre: Die "Queen of Metal", Doro Pesch, ist auch eine Düsseldorferin.

Zusammen mit der Band Warlock und dem Song "Für Immer" schaffte sie ihren Durchbruch. Seit Mitte der 1990er-Jahre ist Doro solo unterwegs. Neben ihrer Musikkarriere ist sie heute auch Radiomoderatorin.

Ohne Düsseldorfer Senf geht's nicht

Die Karnevalsfigur "Hoppeditz" spricht vor dem Rathaus in Düsseldorf aus einem Senftopf.

Wer aus Düsseldorf kommt, der ist durchaus stolz auf Kulinarisches: Das Altbier ist bekannt, ebenso der "Killepitsch", ein jägermeister-ähnlicher Schnaps. Und dazu gehört natürlich auch der Düsseldorfer Senf, den es bereits seit dem 18. Jahrhundert gibt. Deswegen steigt der Karnevalsnarr "Hoppeditz" auch heute immer noch zum Start der Session aus einem Senftopf. Düsseldorf Helau!