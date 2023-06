Als erste Single soll Cyndi Lauper einen alten Macho-Song singen. Das gefällt ihr gar nicht. Doch mit ein paar Änderungen wird daraus schnell ein Welthit.

1983 ist Cyndi Lauper auf dem Sprung. Nach den ersten Versuchen mit ihrer Band "Blue Angel" ist Epic Records auf sie aufmerksam geworden. Schrille, bunte Klamotten, interessante Stimme, selbstbewusstes Auftreten. Das passt gut in die Zeit. Sie wollen mit ihr ein Album produzieren.

Vom Macho-Quatsch zum Welthit

Ganz wichtig ist natürlich: Wie soll die erste Single klingen? Es braucht eine Hymne, die sie charakterisiert. Ihr Produzent hat die Idee, einen Titel des Künstlers Robert Hazard aufzunehmen – "Girls Just Want to Have Fun". Als Lauper den Titel hört, ist sie entsetzt: "Ein Typ, der von seinem Glück singt, dass alle Mädchen Spaß mit ihm haben wollen? Was soll das?"

Diesen Macho-Quatsch soll ich singen?

Doch ihr Produzent ist von dem Titel überzeugt. Schließlich lässt sie sich darauf ein und erkennt, dass der Song mit ein paar Änderungen am Text eine super Botschaft hat. Frauen wollen Spaß haben und können das ausleben, so wie sie es für richtig halten. "Ich wollte die Botschaft rüberbringen, dass wir mächtige Menschen sind", sagte sie später. Doch die ersten Versuche mit dem Titel klingen nicht gut – die schnelle Rock'n'Roll-Version passt einfach nicht. Schließlich schlägt Lauper vor, den Titel im Stil von "Come On Eileen" einzuspielen.

Jetzt fügt sich alles zusammen. "Girls Just Want to Have Fun" erscheint und sie wird über Nacht zu einer der Ikonen der 80er Jahre.