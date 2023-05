Kraftwerk – "Die Mensch-Maschine"

1978 veröffentlichten Kraftwerk ihr siebtes Studioalbum "Die Mensch-Maschine" auf der auch der größte Hit der Band "Das Model" ist. Ein Song, der Wegbereiter war für den Synthiepop der 80er Jahre und die elektronische Tanzmusik.

Die Verbindung zwischen Mensch und Maschine

Kraftwerk haben mit ihrem Album "Die Mensch-Maschine" 1978 in die Zukunft geschaut und sich die Frage gestellt, wie können Menschen und Maschinen in Zukunft verbunden sein? Die Maschine als technische Erweiterung des Menschen, die Maschine als Kopie des Menschen, oder geht es dabei eher um eine gemeinsame Gesellschaft aus Menschen und Maschinen, die freundschaftlich oder partnerschaftlich verbunden sind?

Für die elektronische Musik haben die vier Düsseldorfer Musiker von Kraftwerk echte Pionierarbeit geleistet. dpa Bildfunk Kraftwerk, David Wala / Avalon

"Metropolis" als Inspirationsquelle

Bevor Kraftwerk in die Zukunft geschaut haben, haben sie erst einen Blick zurückgeworfen ins Jahr 1927. Damals kam Fritz Langs "Metropolis" in die Kinos. Ein Film der in eine futuristische Zukunft blickt und in eine Zweiklassengesellschaft, in der auch die Rolle von Menschen und Maschinen ein zentraler Bestandteil ist.

Schauspielerin Brigitte Helm spielt in Fritz Lang's "Metropolis" die zentrale Rolle des Roboters Maria. Am 10. Januar 1927 kam der Stummfilm in die deutschen Kinos. dpa Bildfunk Picture Alliance

Auch die Band Kraftwerk war ein Fan von Fritz Lang's "Metropolis" und hat dem Stummfilmklassiker von 1927 mit dem gleichnamigen Titel "Metropolis" sozusagen nachträglich einen Soundtrack geschrieben. Auf dem ganzen Album "Die Mensch-Maschine" wird immer wieder die Verbindung zwischen Menschen und Maschinen thematisiert.

U2, OMD, Rammstein und noch mehr – Alle covern Kraftwerk

Die Songs von Kraftwerk sind auch nach über 45 Jahren immer noch sehr beliebt und viele große Künstler haben schon Neuauflagen von Kraftwerksongs veröffentlicht. Da wären zum Beispiel U2, OMD und die Simple Minds, die den Song "Neonlicht" gecovert haben, oder auch die Band Rammstein, die aus "Das Model" eine Industrial Metal Nummer gemacht hat.

Die Geschichte von Kraftwerk

"Kraftwerk sind die Beatles der Elektronischen Tanzmusik", schrieb die New York Times einmal über die vierköpfige Band aus Düsseldorf. Ohne Florian Schneider und Ralf Hütter als Gründungsmitglieder von Kraftwerk wäre der Siegeszug der elektronischen Musik so nicht denkbar gewesen.

Kling Klang, Kraftwerk Die Mensch-Maschine Label: Kling Klang Titelliste: Die Roboter Spacelab Metropolis Das Model Neonlicht Die Mensch-Maschine

Shownotes