David Bowie – "The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars"

Vor ziemlich genau 50 Jahren – also 1972 – verschwand Megastar David Bowie plötzlich von der Bildfläche, um als Ziggy Stardust zurückzukommen.

Weltrettung durch Liebe

Auf seinem Konzeptalbum “The Rise And Fall of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars” schlüpft David Bowie in die Rolle des Rockstars Ziggy Stardust, der erfährt, dass die Welt in fünf Jahren durch eine Naturkatastrophe untergehen soll. Infolgedessen versucht Ziggy Stardust den Untergang der Welt zu verhindern und die Welt durch Liebe zu retten.

David Bowie als Ziggy Stardust scheitert

Hätte das mit der Weltrettung im Rahmen des Albums geklappt, würde im Titel wohl kaum “...And Fall Of Ziggy Stardust” stehen. Der Rock ‘n’ Roll Messias Ziggy scheitert mit seiner Mission und das Album endet mit dem Song “Rock ‘n’ Roll Suicide”.

David Bowie ist Kult! Nicht nur als er selbst, sondern auch sein alter Ego "Ziggy Stardust". Im Londoner Waxfiguren Museum Madame Tussauds gibt es im neuen Bereich "Music Festival" jetzt noch eine zweite Figur von David Bowie eben in seiner Kostümierung als Ziggy Stardust. dpa Bildfunk Picture Alliance

David Bowie vereint bei Ziggy Stardust viele Elemente

David Bowie nur als Musiker zu bezeichnen, würde dem Ausnahmekünstler nicht gerecht werden. Die Figur, die Bowie für das Konzeptalbum “The Rise And Fall of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars” erschaffen hat, findet dabei nicht nur auf dem Album selbst statt. Er vereint unterschiedlichste Kunstformen und nimmt auch die Persönlichkeit Ziggy Stardust über die Grenzen des Albums hinaus an:

Theater, Schauspiel, Pantomime, Rock ‘n’ Roll – Wie er diese Persönlichkeit des Ziggy Stardust kreiert und [...] eineinhalb Jahre als Ziggy Stardust lebt.

Vor 50 Jahren veröffentlichte David Bowie sein Konzeptalbum "The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars" oder kurz: "Ziggy Stardust". RCA Parlophone The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars Label: RCA Records Titelliste: Five Years Soul Love Moonage Daydream Starman It Ain't Easy Lady Stardust Star Hang On To Yourself Ziggy Stardust Suffragette City Rock 'n' Roll Suicide

