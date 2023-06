per Mail teilen

Es gibt eine Band, die gehört zum Sommer wie Eis, Badeseen, Urlaub und gute Laune. Und sobald es warm wird gibt es neue Musik von Marquess, so wie das neue Album "Energía".

Sie singen auf Spanisch, doch die drei Musiker von Marquess kommen aus Hannover. Pünktlich zum Start in den Sommer haben sie ein frisches neues Album am Start: "Energía". Zu Marquess gehören Sänger Sascha, Keyboarder Christian und Gitarrist Dominik. Im SWR1 Interview erzählen Sie, warum sie ihre Songs auf Spanisch singen. Und dann spielen sie eine Runde "Bullshit-Bingo".

SWR1: Es kann nicht besser laufen, oder? Ein neues Sommeralbum ist da und das Wetter passt.

Sascha: Das haben wir jetzt diesmal genau auf den Punkt hingekriegt. Wir haben so lange im Studio gewartet, bis die Sonne dann endlich rauskam und dann haben wir das Album rausgebracht. Es war eine Punktlandung.

SWR1: Einmal das Kopfkino einschalten: Ein Marquess-Song läuft. Wozu passt die Musik?

Christian: Ich habe es gerade gemacht. Ich habe im Garten Unkraut gezupft, und in meiner Tasche lief mein Handy. Und ich habe tatsächlich unser Album nochmal einmal angehört, in Vorbereitung auf dieses Interview. Also man kann auch durchaus bei der Gartenarbeit im Sommer Marquess hören.

SWR1: Weil es ebenso gut funktioniert. Was ist denn das Rezept für einen gute-Laune-Sommerhit von Marquess?

Sascha: Ein Rezept gibt es bei uns nicht, aber das Grundgefühl muss stimmen für diese Songs, die wir schreiben. Und die kommen bei uns komischerweise oft im Winter, weil man sich dann auch Richtung Sommer sehnt. Man muss schon so ein positives Gefühl in sich tragen und so ein Fernweh-Gefühl haben wir definitiv beim Schreiben.

SWR1: Viele wissen es wahrscheinlich nicht, die Mitglieder von Marquess sind so Spanisch wie die Nordsee, nämlich gar nicht. Warum muss es Spanisch sein? Eben wegen dieses Sandalen-Feelings?

Sascha: Ich glaube, wir haben am Anfang viele Songs auch als Schreiber-Team für andere Menschen geschrieben, für andere Künstler, für Werbung und alles Mögliche. Und irgendwann hatten wir einen Song geschrieben, den wir mit vier verschiedenen Sprachen gesungen haben, also Englisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch. Am Ende haben wir gemerkt, dass das Spanische irgendwie eine sehr flexible Sprache ist, in dem Sinne, dass sie sehr rhythmisch ist, sehr melancholisch klingen kann, aber auch wunderbar feurig und eine wirklich fantastische Weltsprache ist. Deswegen haben wir gemerkt, dass auch der Klang der Sprache zu unserer Musik passt, die wir gern hören und schreiben möchten.

"Bullshit-Bingo" mit spanischen Begriffen

SWR1: Südlich locker ist die Musik. Und damit das so ist, brauchen die Texte den gewissen Touch. Und das checken wir jetzt mal und machen mit Marquess und ihren spanischen Texten einen Test – "Bullshit-Bingo". Ich habe hier ein paar Wörter notiert, von denen ich glaube, dass sie regelmäßig in Marquess-Texten vorkommen. Für jeden Treffer bekomme ich bitte einen Punkt. Ansonsten geht der Punkt an Sie drei, okay?

Sascha: Gute Idee.

SWR1: Los geht's! Erstes Wort: "noche", die Nacht.

Dominik: Kommt vor.

Sascha: Die kommt vor, was sollen wir sagen?

Christian: Das ist richtig.

Sascha: Oder eine "noche loca", eine verrückte Nacht.

SWR1: Erster Punkt für mich. Die erste Sommersprosse. Weiter geht es mit "vamos" und wahrscheinlich auch bei Marquess "playa" (Strand)?

Sascha: Na ja, also fast beides. "Playa" kommt nicht so oft vor. "Vamos" ist ein Aufruf – los geht`s – und ich glaube, den muss man sehr oft benutzen, um die Leute in Gang zu kriegen.

SWR1: Okay, ich habe mich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Also Punkt für uns beide.

Dominik: Das waren ja auch gleich zwei, also das ist ein bisschen unfair.

SWR1: Gut, ein Punkt für mich, einen Punkt für Sie. Nächstes Wort: "amor", die Liebe natürlich.

Christian: Extrem wichtig, kommt bei uns auch oft in den Texten vor. Wir nennen es nicht immer "amor", sondern umschreiben "amor". Aber das ist sehr, sehr wichtig bei uns.

SWR1: Wie umschreiben Sie das zum Beispiel? Mit Feuer, "fuego" oder sowas? Mit Herz vielleicht? Oder eher nicht?

Sascha: Naja, doch "corazón" kommt natürlich auch mal gern vor. Ich glaube, mit "amore" kann man auch "Wärme" ausdrücken. Also es muss nicht immer für "Liebe" in einer Beziehung benutzt werden.

SWR1: Okay, zack, weiter: "amigos", ist auch sehr wichtig, oder?

Sascha: Si, somos amigos. Wir sind hier tatsächlich drei Freunde, das kann zwischendurch vorkommen. Aber nicht so oft. Das Wort "amigos" kommt nicht so oft vor.

Dominik: Bei zehn Alben ist es natürlich auch schwierig, ein Wort zu finden, das wir noch nicht benutzt haben. (lachen)

Welche Sommertypen sind Marquess?

SWR1: Jetzt noch ein kleiner Test. Wir wollen wissen, welche Sommertypen sind Marquess? Berge oder Strand?

Sascha: Strand.

Dominik: Strand!

Christian: Auf jeden Fall auch Strand!

SWR1: Shorts oder lange Hose?

Sascha: Mit meinen schönen Beinen trage ich lange Hosen.

Dominik: Geht mir auch so. Christian allerdings..?

Christian: Nee, also auf jeden Fall Shorts.

Dominik: Er kann es sich leisten.

SWR1: Muskelshirt oder immer bedeckte Achseln?

Sascha: Bis vor 15 Jahren Muscleshirt, jetzt komischerweise T-Shirt. Aber ich kann mir die Sachen noch rausschneiden, wenn ich möchte. (lachen) Die Schere ist immer dabei.

Dominik: Das unterschreiben wir vielleicht alle.

Christian: Ich glaube, es ist wirklich für die Allgemeinheit einfach besser – kein Muscleshirt.

SWR1: Kann es auch mal Freibad sein oder muss es immer das freie Gefühl am Strand sein?

Dominik: Es kann auch das Freibad sein! Es ist jetzt kein Schimpfwort für uns. Ich bin ja mehr der Bahnenzieher im Freibad.

Sascha: Mit der Badekappe. Dominik ist auch einer, der an einem Badesee eine Badekappe auf hat. Daran ist er zu erkennen.

Dominik: Ja, das macht man gerne, wenn man keine Haare mehr hat. Da merkt man mal, wie oft wir schon schwimmen waren. (lachen)

SWR1: Schlussfrage: haben Sie alle das Seepferdchen?

Sascha: Ja, ich habe es sogar zweimal gemacht, weil es so einfach war. (lachen)

Christian: Also ich habe das Seepferdchen übersprungen. Damals gab es halt den Freischwimmer, und den habe ich dann halt gemacht.

Sascha: Angeber!

Dominik: Man musste damals, glaube ich, auch so eine kleine Einheit des Abschleppens machen, daran erinnere ich mich noch dunkel.

SWR1: Abschleppen – hilft es da eigentlich zu sagen: "Ich bin Musiker"?

Dominik: Beim Rettungsschwimmen?

SWR1: Nee, beim Abschleppen!

Christian: Also, da kann ich als Keyboarder nur zu sagen, wenn man als Keyboarder "ich bin Keyboarder“ sagt, hilft es nicht. Aber wahrscheinlich beim Sänger vielleicht ein bisschen. Aber der hat nie jemanden abgeschleppt als treuer Mensch.



Sascha: Ja, interessant. Ein total treuer, langweiliger Sänger, aber dafür trotzdem ein ganz feiner Typ. Ach so, ich spreche ja gerade über mich selbst. Das ist natürlich doof, das kann man ja gar nicht machen. Nee, wir sind überhaupt keine Abschlepper, interessanterweise nie gewesen. Aber wir freuen uns natürlich über alle Fans, die sich dann einfach freuen, vor unserer Bühne zu stehen. Und vielleicht gibt es flirtende Blicke. Da muss man ganz ehrlich sagen, bin ich auf jeden Fall auch mit dabei.

SWR1: Vielen Dank Marquess! Das war klasse. Sänger Sascha, Christian an den Tasten, Dominik an der Gitarre – alle haben Seepferdchen.

Sascha: So wird auch das nächste Album heißen, was wir auf Deutsch machen: Marquess – Seepferdchen, das neue Album ab jetzt!

SWR1: Müssen wir noch überlegen, was das auf Spanisch heißt. Vielen Dank! Erstmal ist bei uns in "Energía" am Start. Gracias!

Sascha: De nada! Und bis bald, vielen Dank!

Das Interview führte SWR1 Moderatorin Dörte Tebben.