Auch in diesem Jahr erfahren Sie alles, was sich rund um das Gläserne Studio in Neuwied zuträgt in Hitparaden-Blog von unseren Online-Redakteuren Patrick Schütz und Nina Waßmundt.

Startschuss: Die SWR1 Hitparade 2023 läuft! von Patrick Schütz Nach den SWR1 Nachrichten um 7 Uhr heute Morgen war es endlich wieder soweit: Auf Platz 1.000 startete Neil Young mit seinem Song "My my, hey hey" die SWR1 Hitparade. Und unser Moderatoren-Team Claudia Deeg und Veit Berthold haben Neuwied und ganz Rheinland-Pfalz aus unserem Gläsernen SWR1 Hitparaden-Studio auf dem Luisenplatz begrüßt!