"My Heart Will Go On" feiert 25. Jubiläum

Im Jahr 1997 kam "Titanic" in die Kinos und mit dem Film ein Song, der auch heute noch viele Menschen zu Tränen rührt. Doch fast wäre aus "My Heart Will Go On" gar nichts geworden und nicht jedem gefiel die traurige Ballade. Ein großer Irrtum, wie wir heute wissen.

Ganze 25 Jahre ist es her, dass Céline Dion das Lied "My Heart Will Go On" veröffentlichte. Er kletterte in den Deutschen Charts auf Platz 1 und hielt sich dort 13 Wochen lang. Als der Song damals der SWR1 Musikredaktion vorgestellt wurde, hielten viele erstmal nichts davon. Im Nachhinein war das wohl eine Fehleinschätzung, sagt Musikredakteur Stephan Fahrig. Doch auch Filmregisseur James Cameron wollte anfangs keinen Popsong für "Titanic" haben. Und selbst Céline Dion hatte keine Lust, das Lied aufzunehmen. Erst durch einen Vorschlag ihres Mannes nahm die kanadische Sängerin ein Demo auf, aus dem schnell mehr wurde.

Den großen Erfolg hat der Song nicht zuletzt dem Filmklassiker "Titanic" zu verdanken. Er ist die perfekte Untermalung für die tragische Liebesgeschichte von Jack Dawson und Rose DeWitt Bukater (gespielt von Leonardo DiCaprio und Kate Winslet). Mit 11 Oscar-Auszeichnungen stellte der Film 1998 einen neuen Rekord auf.

Zum großen Jubiläum kehrt "Titanic" auch wieder zurück auf die Leinwand. Ab dem 9. Februar ist die zeitlose Liebesgeschichte im Kino zu sehen. Und mit dabei ist auch "My Heart Will Go On" - Gänsehaut pur!