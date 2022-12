Whitney Houston – "Whitney"

Vor 35 Jahren veröffentlichte Whitney Houston ihr Album "Whitney", bis heute ihre erfolgreichste Platte. Für ihren Song "I Wanna Dance With Somebody" bekam die Popdiva sogar einen Grammy. Jetzt wurde Whitney Houstons Leben im Biopic "I Wanna Dance With Somebody" sogar verfilmt.

Schon als Kind wurde bei Whitney Houston die unglaubliche Stimme und ihr phänomenales Gesangstalent erkannt. Ihre ersten Gesangsaufnahmen machte sie im Alter von 14 Jahren und einige Zeit später sagte Starproduzent Clive Davis schon "Ich mach dich zum Star". Whitney Houston und Starproduzent Clive Davis Und wenn Clive Davis das prophezeit, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass genau das auch passiert. Neben Sängerin Whitney Houston hat Davis auch andere Künstler entdeckt und gefördert, darunter große Namen wie Pink Floyd, Aerosmith, Patti Smith, Alicia Keys, Bruce Springsteen und noch viele mehr. Clive Davis hat in seiner Karriere mehr als 300 Nummer eins Singles produziert und mehrere Grammys gewonnen. Starproduzent Clive Davis und Sängerin Whitney Houston 1983, kurz nach der Unterzeichnung ihres Plattenvertrags bei Arista Records. dpa Bildfunk Picture Alliance Whitney Houstons Verbindung zu ihrer Mutter Auch Whitney Houstons Mutter Sissi hat einen großen Teil zur Karriere ihrer Tochter beigetragen und sie von Kindesbeinen an gefördert und auch gefordert. Was dafür gesorgt hat, dass Mutter und Tochter zwar eine sehr enge Bindung zueinander hatten, diese aber durch den enormen Druck auch nicht immer ganz einfach war. So eine Stimme, das ist zum einen ein Naturtalent, wie es Whitney Houston ist, aber zum anderen steckt da auch ganz, ganz viel Arbeit dahinter. Eine tragische Erfolgsgeschichte Das die Geschichte von Sängerin Whitney Houston verfilmt wird, war auch nur eine Frage der Zeit, denn die Geschichte von Whitney Houston ist nicht nur unglaublich bewegend und tragisch, sondern auch eine der erfolgreichsten der Musikgeschichte. Das Album "Whitney" hat sich mehr als 20 Millionen mal verkauft und damit war Whitney Houston die erste weibliche Künstlerin an der Spitze der US-Albumcharts. "I Wanna Dance With Somebody" Whitney Houston kommt ins Kino Mit "I Wanna Dance With Somebody" kommt jetzt ein Film über Whitney Houstons Leben in die Kinos. Gespielt wird die Popdiva in dem Biopic von Schauspielerin und Sängerin Naomie Ackie. Die britische Schauspielerin war unter anderem im Film "Star Wars – Der Aufstieg Skywalkers" zu sehen. dpa Bildfunk Picture Alliance Das Whitney Houston ein bewegtes Leben hatte, dass 2012 ein tragisches Ende fand, ist bekannt. Die letzten Jahre ihrer Karriere waren offenkundig geprägt von Skandalen und sich immer wiederholenden Drogenproblemen. Jetzt wird die dramatische Geschichte der Karriere der Popdiva im Kino erzählt, in dem Film "I Wanna Dance With Somebody". Vor 35 Jahren veröffentlichte Whitney Houston ihr Album "Whitney", bis heute ihre erfolgreichste Platte. Für ihren Song "I Wanna Dance With Somebody" bekam die Popdiva sogar einen Grammy. Jetzt wurde Whitney Houstons Leben im Biopic "I Wanna Dance With Somebody" sogar verfilmt. Sony Music Entertainment | whitneyhouston.com | Arista Records Whitney Label: Arista Records Titelliste: I Wanna Dance With Somebody Just The Lonely Talking Again Love Will Save The Day Didn't We Almost Have It All So Emotional Where You Are Love Is a Contact Sport You're Still My Man For The Love of You Where Do Broken Hearts Go I Know Him So Well Shownotes: Die Whitney Houston Dokumentation “The True Story Of Whitney Houston”

Albumreview auf Allmusic.com

Trailer zum Biopic über Whitney Houston “I Wanna Dance With Somebody”

Offizielle Website von Whitney Houston

Erinnerungen an Whitney Houston im Rolling Stone