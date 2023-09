Hitparaden-Zahlenreise: 2012 bis 2022

Kaum zu glauben, dass ein altes irisches Volkslied so viele Künstler dazu animierte, eine ganz eigene Version davon herauszubringen.

Der "Whiskey im Krug" stand unter anderem auf dem Tisch von Grateful Dead, Bryan Adams, oder – in der ganz harten Variante – Metallica. Letztere veröffentlichten den Song 1998 auf ihrer Compilation "Garage Inc." Und das mit großem Erfolg. In Deutschland wurden sie dafür mit einer Goldenen Schallplatte belohnt und in der SWR1 Hitparade reichte es in den letzten zehn Jahren fast immer für einen Platz im ersten Drittel.

Zwei Bands, ein Song. So platzierte sich "Whiskey In The Jar" von Metallica und Thin Lizzy von 2012 bis 2022. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Hitparaden-Band-Battle

Auf die Idee, das Volkslied in ein rockiges Kleid zu packen, kamen 1972 auch schon Thin Lizzy. In den letzten Hitparaden-Jahren lieferten sich die beiden Bands ein wahres Battle um die bessere Platzierung. Hatte Metallica 2014 bis 2018 und 2020 bis 2022 die Nase vorne, platzierte sich Thin Lizzy 2012, 2013 und 2019 vor ihnen. Wie das Rennen 2023 ausgeht, erfahren Sie ab dem 25. September bei SWR1.

Die Version von Metallica

Die Version von Thin Lizzy